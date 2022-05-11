https://tr.sputniknews.com/20220511/diyarbakirda-silahli-kavga-1-olu-1-yarali-1056287721.html
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T18:34+0300
2022-05-11T18:34+0300
2022-05-11T18:35+0300
türkiye
diyarbakır
silahlı kavga
yenişehir
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Yenişehir ilçesi meydana gelen olayda, bir grup arasında yaşanan sözlü tartışma sokağa taştı. İHA'nın haberine göre tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Agit E. bacağından, Mazlum E. ise göğsünden silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Agit E’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mazlum E.’nin hayatını kaybettiği belirtildi.Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
türkiye
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diyarbakır, silahlı kavga, yenişehir
Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
18:34 11.05.2022 (güncellendi: 18:35 11.05.2022) Abone ol
Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yenişehir ilçesi meydana gelen olayda, bir grup arasında yaşanan sözlü tartışma sokağa taştı.
İHA'nın haberine göre tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Agit E. bacağından, Mazlum E. ise göğsünden silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Agit E’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mazlum E.’nin hayatını kaybettiği belirtildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.