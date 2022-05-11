https://tr.sputniknews.com/20220511/diyarbakirda-silahli-kavga-1-olu-1-yarali-1056287721.html

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T18:34+0300

2022-05-11T18:34+0300

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türkiye

diyarbakır

silahlı kavga

yenişehir

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Yenişehir ilçesi meydana gelen olayda, bir grup arasında yaşanan sözlü tartışma sokağa taştı. İHA'nın haberine göre tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada Agit E. bacağından, Mazlum E. ise göğsünden silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Agit E’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Mazlum E.’nin hayatını kaybettiği belirtildi.Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

türkiye

diyarbakır

yenişehir

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diyarbakır, silahlı kavga, yenişehir