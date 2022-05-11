https://tr.sputniknews.com/20220511/ibb-imamoglunun-gezisinde-hicbir-kamu-kaynagi-kullanilmamistir-1056269657.html
İBB: İmamoğlu'nun gezisinde hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır
İBB: İmamoğlu'nun gezisinde hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'ndaki Karadeniz turunda kamu kaynağı kullanıp kullanılmadığı konusunda sosyal medya hesabından açıklama geldi. 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T10:42+0300
2022-05-11T10:42+0300
2022-05-11T10:42+0300
türkiye
ibb
ekrem imamoğlu
karadeniz
gezi
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rize, Artvin ve Trabzon gezileri gündem olmaya devam ederken, 'kamu kaynağı kullanıldı' iddiasına yalanlama geldi.Avukat Aydın Egemen'in, gezide 'kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla suç duyurusunda' bulunulmasının ardından, İBB Haber adlı Twitter hesabından "İBB: (İmamoğlu’nun Karadeniz ziyareti) İki günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır" açıklaması yapıldı.
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ibb, ekrem imamoğlu, karadeniz, gezi
İBB: İmamoğlu'nun gezisinde hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Ramazan Bayramı'ndaki Karadeniz turunda kamu kaynağı kullanıp kullanılmadığı konusunda sosyal medya hesabından açıklama geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Rize, Artvin ve Trabzon gezileri gündem olmaya devam ederken, 'kamu kaynağı kullanıldı' iddiasına yalanlama geldi.
Avukat Aydın Egemen'in, gezide 'kamu kaynaklarının kişisel siyasi faaliyetler kapsamında kullanılıp kullanılmadığının tespiti amacıyla suç duyurusunda' bulunulmasının ardından, İBB Haber adlı Twitter hesabından "İBB: (İmamoğlu’nun Karadeniz ziyareti) İki günlük gezide hiçbir kamu kaynağı kullanılmamıştır" açıklaması yapıldı.