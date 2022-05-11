https://tr.sputniknews.com/20220511/iletisim-baskani-altun-trt-fransizca-uluslararasi-hegemonyaya-bir-itirazdir-bir-cikistir-1056292195.html

İletişim Başkanı Altun: TRT Fransızca uluslararası hegemonyaya bir itirazdır, bir çıkıştır

İletişim Başkanı Altun: TRT Fransızca uluslararası hegemonyaya bir itirazdır, bir çıkıştır

TRT Fransızca Dijital Kanal Tanıtım Programı'nda konuşma yapan İletişim Başkanı Altun "TRT'nin girişimi, bu uluslararası hegemonyaya bir itirazdır, bir... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T22:35+0300

2022-05-11T22:35+0300

2022-05-11T22:44+0300

fahrettin altun

türkiye

trt

fransızca

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Fransızca Dijital Kanal Tanıtım Programı'nda yaptığı konuşmada, bu önemli ana tanıklık ettiği için mutluluk duyduğunu söyledi.TRT'nin 58 yıllık bir yolculuğun içinde olan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın kamu yayıncılığı alanında önemli, örnek kurumlarından biri olduğunu belirten Altun, TRT'nin bu özelliğini, kendisini tarih içinde yenilemesine ve güçlü kurumsallaşmasına borçlu olduğunu kaydetti.Çeşitlenen radyo ve televizyon yayınlarıyla, dijital platformlarıyla, marka yapımlarıyla ve uluslararası etkinlikleriyle TRT'nin bugün 7 kıtada etkisi olan bir marka olduğunu dile getiren Altun, 2010'da kurulan TRT Arapça ve 2015'te kurulan TRT World'ün Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olma yarışında hem bölgesine hem küresel alana hitap etme noktasında çok önemli imkan sağladığını ifade etti. Daha sonra dijital platformların, TRT Rusça ve Almanca'nın devreye girdiğini anımsatan Altun, bugün yayın hayatına başlayan TRT Fransızca'nın hayırlı olmasını diledi.TRT'nin 41 dil ve lehçede internet yayını yaptığını aktaran Altun, TRT'nin Türkiye'nin yükselen konumundan, atılımlarından doğrudan etkilendiğini, bu çerçevede ülkenin uluslararası konumunu yayınlarıyla temsil ettiğini söyledi.Türkiye'nin son 20 yılda büyük atılımlar gerçekleştirdiğini hatırlatan Altun, buna bağlı olarak TRT'nin de kurumsallaşmasını ve konumunu güçlendirerek uluslararasılaştığını kaydetti.TRT'nin bu uluslararası yayın çizgisi içerisinde sesini duyuramayanların sesini duyurmaya, gösterilmeyenleri göstermeye, üstü örtülen gerçeklerin ortaya çıkarılmasına gayret ettiğini belirten Altun, "TRT'nin bu uluslararası yayıncılık anlayışının son halkasıdır TRT Fransızca. Bu anlamda çok başarılı işlere imza atacağına inanıyorum" diye konuştu.'TRT Fransızca önemli bir boşluğu dolduracak'Dünyada Fransızcanın çok geniş bir alanı kapsadığını, Avrupa'da, Fransa'da, Kanada'da, Afrika ülkelerinde, uluslararası kuruluşlarda Fransızcanın kullanıldığını anımsatan Altun, Avrupa'da 90, Afrika'da 200 milyonun üzerinde insanın Fransızca konuştuğuna işaret ederek TRT Fransızca'nın bu noktada önemli bir boşluğu dolduracağını vurguladı.TRT Fransızcanın, Frankafon dünyaya Türkiye'nin sesini duyuracağını, dünya ve bölge meselelerini, Türkiye'nin perspektifiyle muhataplarına ileteceğini dile getiren Altun, şunları söyledi:TRT'nin uluslararası yayıncılık performansıyla hakikatin sesi olarak alternatif medya platformları inşa edeceğini umduğunu belirten Altun, "TRT Fransızca, Frankofon dünyada milyonlarca insan için bir alternatif medya ortamı sunacaktır" ifadesini kullandı.'Türkiye, Fransızca konuşan dünyaya aktarılacak'Fransa'daki Türk ve Müslüman varlığına dikkati çeken Altun, TRT Fransızca'nın bunların sesini de bütün dünyaya ve Fransa'ya duyuracağını söyledi. Altun, kanalın, Türkiye'nin bölgesel barış girişimlerini, küresel meselelerdeki pozisyonlarını da net bir şekilde ortaya koyacağını, Türkiye'nin son 20 yıldaki kalkınma, gelişme devrimini Fransızca konuşan dünyaya aktaracağını ifade etti.Bugün eşitsizlik, adaletsizlik, ırkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı gibi olguların uluslararası alanda yükselişe geçen tehditler olduğunu, bunların engellenmesi gerektiğini belirten Altun, "Avrupa'da ne yazık ki günden güne yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve İslam karşıtlığının arttığını üzülerek büyük bir teessüfle izliyor ve buna müdahale etmeye çalışıyoruz" dedi.Altun, TRT Fransızcanın ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam karşıtlığının esas itibarıyla toplumsal huzuru bozucu bir dizi gelişme olduğu, bunların uluslararası terörizme, terör örgütlerine, şer şebekelerine katkı sunacağı noktasında Avrupa kamuoyunun aydınlatılması açısından önemli bir imkan oluşturacağını ifade etti.-

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