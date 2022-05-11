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https://tr.sputniknews.com/20220511/marmara-denizinde-deniz-kestanesi-avciligi-yasaklandi-1056276032.html
Marmara Denizi’nde deniz kestanesi avcılığı yasaklandı
Marmara Denizi’nde deniz kestanesi avcılığı yasaklandı
Marmara Denizi'nde Uzak Doğu'ya ihracatı nedeniyle aşırı avcılığı yapılmaya başlanan denizlerin doğal temizleyicilerinden deniz kestanesinin avcılığı... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T13:18+0300
2022-05-11T13:31+0300
yaşam
marmara denizi
av yasağı
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Aşırı kirliliğin ortaya çıkardığı müsilaj sorununun devam ettiği Marmara Denizi’nde, ekosistemin en önemli deniz canlılarından biri olarak gösterilen deniz kestanelerinin avcılığı yeniden yasaklandı.Yasaklama kararı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce, 9 Mayıs 2022 tarihli Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay imzasıyla duyuruldu.'Ekosistem temelli devamının sağlanması'Marmara Denizi Eylem Planı (MDEP) kapsamında alınan kararda şöyle denildi:“Marmara Denizi’nde meydana gelen müsilaj patlaması için hazırlanan MDEP kapsamında bakanlığımız sorumluluğunda yer alan eylemlere ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Marmara Denizi’nde yürütülen balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması ve koruma alanlarının genişletilmesi de bakanlığımız sorumluluğundaki eylemler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Marmara Denizi’ndeki balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli devamının sağlanması amacıyla, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, ticari amaçlı deniz kestanesi avcılığı ve toplayıcılığı yasaklanmıştır.”Yasak kararı İçişleri Bakanlığı’na bağlı Marmara Denizi’ne kıyısı olan, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı tüm il müdürlükleri ve Türkiye su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği ile Deniz Ürünleri Avcılığı Üreticileri Merkez Birliği’ne bildirildi.
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marmara denizi, av yasağı

Marmara Denizi’nde deniz kestanesi avcılığı yasaklandı

13:18 11.05.2022 (güncellendi: 13:31 11.05.2022)
© İHA / HALİL DAĞMarmara Denizi ulaşımına poyraz engeli
Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
© İHA / HALİL DAĞ
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Marmara Denizi'nde Uzak Doğu'ya ihracatı nedeniyle aşırı avcılığı yapılmaya başlanan denizlerin doğal temizleyicilerinden deniz kestanesinin avcılığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nce yasaklandı.
Aşırı kirliliğin ortaya çıkardığı müsilaj sorununun devam ettiği Marmara Denizi’nde, ekosistemin en önemli deniz canlılarından biri olarak gösterilen deniz kestanelerinin avcılığı yeniden yasaklandı.
Yasaklama kararı, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nce, 9 Mayıs 2022 tarihli Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay imzasıyla duyuruldu.

'Ekosistem temelli devamının sağlanması'

Marmara Denizi Eylem Planı (MDEP) kapsamında alınan kararda şöyle denildi:
“Marmara Denizi’nde meydana gelen müsilaj patlaması için hazırlanan MDEP kapsamında bakanlığımız sorumluluğunda yer alan eylemlere ilişkin çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Marmara Denizi’nde yürütülen balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli yapılması ve koruma alanlarının genişletilmesi de bakanlığımız sorumluluğundaki eylemler arasında yer almaktadır. Bu kapsamda Marmara Denizi’ndeki balıkçılık faaliyetlerinin ekosistem temelli devamının sağlanması amacıyla, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazlarında 15 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, ticari amaçlı deniz kestanesi avcılığı ve toplayıcılığı yasaklanmıştır.”
Yasak kararı İçişleri Bakanlığı’na bağlı Marmara Denizi’ne kıyısı olan, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı tüm il müdürlükleri ve Türkiye su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği ile Deniz Ürünleri Avcılığı Üreticileri Merkez Birliği’ne bildirildi.
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