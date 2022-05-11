https://tr.sputniknews.com/20220511/nef-yonetim-kurulu-baskani-timur-dogru-yerde-arsaya-yatirim-yapip-kaybedenini-hic-gormedim-1056287321.html
Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur: Doğru yerde arsaya yatırım yapıp kaybedenini hiç görmedim
Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur: Doğru yerde arsaya yatırım yapıp kaybedenini hiç görmedim
Nef, 1 yıl sabit fiyatlı, 24 ay 0 faiz ile arsa satış kampanyası başlattı. Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur yaptığı konuşmada "Doğru yerde arsaya yatırım... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T18:21+0300
2022-05-11T18:21+0300
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nef
türkiye
arsa
erden timur
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Nef, son inovasyonu Nef Arsa özelinde 1 yıl sabit fiyatlı, 24 ay 0 faiz ile satış kampanyası başlattı.Firmadan yapılan açıklamaya göre, kampanya, Nef Arsa’nın Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Hirfanlı projelerinde geçerli olacak.Nef Arsa’nın lanse edildikten sonra Kazdağları, Eskişehir ve Ilgaz projelerinde hızla satışların tamamlandığı açıklandı.Nef Arsa’da başlangıç fiyatı ise 161 bin lira olacak, 24 ay vade 0,39 faiz oranlı kampanyası dışında banka kredili seçenek sunan Nef, aylık 2 bin lira taksitle arsa almanın mümkün olduğunu bildirdi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, gayrimenkulün, özellikle de arsanın daha da kıymetli olduğu bir döneme girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
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nef, arsa, erden timur
Nef Yönetim Kurulu Başkanı Timur: Doğru yerde arsaya yatırım yapıp kaybedenini hiç görmedim
18:21 11.05.2022 (güncellendi: 18:23 11.05.2022) Abone ol
Nef, 1 yıl sabit fiyatlı, 24 ay 0 faiz ile arsa satış kampanyası başlattı. Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur yaptığı konuşmada "Doğru yerde arsaya yatırım yapıp kaybedenini hiç görmedim. Bugüne kadar hep kazandırdı, bundan sonra daha da fazla kazandıracak" dedi.
Nef, son inovasyonu Nef Arsa özelinde 1 yıl sabit fiyatlı, 24 ay 0 faiz ile satış kampanyası başlattı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, kampanya, Nef Arsa’nın Sakarya, Çanakkale, Balıkesir ve Hirfanlı projelerinde geçerli olacak.
Nef Arsa’nın lanse edildikten sonra Kazdağları, Eskişehir ve Ilgaz projelerinde hızla satışların tamamlandığı açıklandı.
Nef Arsa’da başlangıç fiyatı ise 161 bin lira olacak, 24 ay vade 0,39 faiz oranlı kampanyası dışında banka kredili seçenek sunan Nef, aylık 2 bin lira taksitle arsa almanın mümkün olduğunu bildirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, gayrimenkulün, özellikle de arsanın daha da kıymetli olduğu bir döneme girdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Şu an benim naçizane tavsiyem doğru yerde bulunan gayrimenkulün alınması ve eldeki gayrimenkulün de satılmaması yönünde. Büyük şehirlerde yaşayan ve gereğinden fazla psikolojik yük taşıyan yatırımcılardan aynı zamanda çiftlik ve bahçe opsiyonu olarak da kullanılacak arsa talebi de sürekli artıyor. Nitekim maliyetler nedeniyle konut fiyatları da artış trendinde.
Bu gerçekler ışığında biz ev hayali kuramayanlara fırsat sunuyoruz. Finansal veya emtia yatırımları ile de uzun vadede karşılaştırıldığında hep en karlı yatırımın arsa yatırımı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla yapılan tüm araştırmalara göre tarihteki en kârlı yatırım arsa. Doğru yerde arsaya yatırım yapıp kaybedenini hiç görmedim. Bugüne kadar hep kazandırdı, bundan sonra daha da fazla kazandıracak."