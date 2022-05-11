https://tr.sputniknews.com/20220511/polonyanin-moskova-buyukelcisi-krajewski-rus-disislerine-cagrildi-1056280197.html
Polonya'nın Moskova Büyükelçisi, Rus Dışişleri'ne çağrıldı
Polonya'nın Moskova Büyükelçisi, Rus Dışişleri'ne çağrıldı
9 Mayıs Zafer Günü'nde Varşova'da Rusya Büyükelçisi Sergey Andreyev'e düzenlenen kırmızı boyalı saldırı nedeniyle Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof... 11.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-11T14:40+0300
2022-05-11T14:40+0300
2022-05-11T14:54+0300
polonya
rusya
büyükelçilik
ukrayna krizi
sergey andreyev
boya
9 mayıs zafer bayramı
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Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, gazetecilere yaptığı açıklamada Krajewski'nin Rusya Dışişleri'ne çağrıldığını belirtti. Rau, Krajewski'nin çağrılma sebebi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.Rusya Dışişleri yetkilileri, Rus Büyükelçi Andreyev’in İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerin bulunduğu mezarı ziyareti sırasında gerçekleştirilen saldırının Varşova polisi tarafından engellenememiş olmasını eleştirmiş ve yaşananları kararlı bir şekilde protesto ettiklerini belirtmişti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da Andreyev'e yönelik saldırıyı kınayarak bunu ‘Batı’nın faşizmi yeniden yaratma politikası izlediğinin delili’ olarak nitelemişti.
https://tr.sputniknews.com/20220509/rus-disisleri-varsova-buyukelcisine-yonelik-saldiri-nedeniyle-polonyaya-protesto-notasi-iletti---1056215189.html
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polonya, rusya, büyükelçilik, sergey andreyev, boya, 9 mayıs zafer bayramı
Polonya'nın Moskova Büyükelçisi, Rus Dışişleri'ne çağrıldı
14:40 11.05.2022 (güncellendi: 14:54 11.05.2022) Abone ol
9 Mayıs Zafer Günü'nde Varşova'da Rusya Büyükelçisi Sergey Andreyev'e düzenlenen kırmızı boyalı saldırı nedeniyle Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof Krajewski'nin Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı açıklandı.
Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, gazetecilere yaptığı açıklamada Krajewski'nin Rusya Dışişleri'ne çağrıldığını belirtti. Rau, Krajewski'nin çağrılma sebebi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.
Rusya Dışişleri yetkilileri, Rus Büyükelçi Andreyev’in İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerin bulunduğu mezarı ziyareti sırasında gerçekleştirilen saldırının Varşova polisi tarafından engellenememiş olmasını eleştirmiş ve yaşananları kararlı bir şekilde protesto ettiklerini belirtmişti.
Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da Andreyev'e yönelik saldırıyı kınayarak bunu ‘Batı’nın faşizmi yeniden yaratma politikası izlediğinin delili’ olarak nitelemişti.