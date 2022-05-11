https://tr.sputniknews.com/20220511/polonyanin-moskova-buyukelcisi-krajewski-rus-disislerine-cagrildi-1056280197.html

Polonya'nın Moskova Büyükelçisi, Rus Dışişleri'ne çağrıldı

Polonya'nın Moskova Büyükelçisi, Rus Dışişleri'ne çağrıldı

9 Mayıs Zafer Günü'nde Varşova'da Rusya Büyükelçisi Sergey Andreyev'e düzenlenen kırmızı boyalı saldırı nedeniyle Polonya'nın Moskova Büyükelçisi Krzysztof... 11.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-11T14:40+0300

2022-05-11T14:40+0300

2022-05-11T14:54+0300

polonya

rusya

büyükelçilik

ukrayna krizi

sergey andreyev

boya

9 mayıs zafer bayramı

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Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, gazetecilere yaptığı açıklamada Krajewski'nin Rusya Dışişleri'ne çağrıldığını belirtti. Rau, Krajewski'nin çağrılma sebebi hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.Rusya Dışişleri yetkilileri, Rus Büyükelçi Andreyev’in İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerin bulunduğu mezarı ziyareti sırasında gerçekleştirilen saldırının Varşova polisi tarafından engellenememiş olmasını eleştirmiş ve yaşananları kararlı bir şekilde protesto ettiklerini belirtmişti. Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da Andreyev'e yönelik saldırıyı kınayarak bunu ‘Batı’nın faşizmi yeniden yaratma politikası izlediğinin delili’ olarak nitelemişti.

https://tr.sputniknews.com/20220509/rus-disisleri-varsova-buyukelcisine-yonelik-saldiri-nedeniyle-polonyaya-protesto-notasi-iletti---1056215189.html

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polonya, rusya, büyükelçilik, sergey andreyev, boya, 9 mayıs zafer bayramı