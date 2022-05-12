Deniz dibine çöken Hıdırellez dileklerini dalgıçlar görüntüledi: 'Burnum estetikli olsun'

© DHA Çoğunluğunda borçlarını ödemede kolaylık, sağlık ve mutluluk dilenen kağıtlarda 'Dünyayı içime sine sine gezmek istiyorum', 'Yurt dışında yüksek lisans', '2022 model cip', 'Yazlık ev', '60 yataklı huzur evi', '60 yataklı çocuk sığınma evi', 'Dudağıma dolgu ve burnum estetikli olsun', 'Bodrum'da yazlık evim olsun' yazılı dilekler yer aldı. Kağıt ve plastik poşetlerin deniz dibinde kirliliğe yol açtığı görülürken, dalgıç grubu dipte kırık şişeler ve arızalı elektronik aletlere de rastladıklarını söyledi.