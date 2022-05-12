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Deniz dibine çöken Hıdırellez dileklerini dalgıçlar görüntüledi: 'Burnum estetikli olsun'
Deniz dibine çöken Hıdırellez dileklerini dalgıçlar görüntüledi: 'Burnum estetikli olsun'
Antalya'da tutulan Hıdırellez dilekleri, Konyaaltı Sahili’nde, deniz dibinde dalgıçlarca görüntülendi. Kağıtlara yazılan ilginç dilekler dikkat çekti. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
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hıdırellez, фото, dilek, antalya

Deniz dibine çöken Hıdırellez dileklerini dalgıçlar görüntüledi: 'Burnum estetikli olsun'

12:42 12.05.2022 (güncellendi: 12:45 12.05.2022)
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Antalya'da tutulan Hıdırellez dilekleri, Konyaaltı Sahili’nde, deniz dibinde dalgıçlarca görüntülendi. Kağıtlara yazılan ilginç dilekler dikkat çekti.
© DHAPandemi nedeniyle 2 yıldır Hıdırellez'i kutlayamayan Antalyalılar, 6 Mayıs sabahı soluğu Konyaaltı Sahili, falezler ve kentin simgelerinden Düden Şelalesi'nde aldı.
Deniz dibine çöken Hıdırellez dileklerini dalgıçlar görüntüledi - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Pandemi nedeniyle 2 yıldır Hıdırellez'i kutlayamayan Antalyalılar, 6 Mayıs sabahı soluğu Konyaaltı Sahili, falezler ve kentin simgelerinden Düden Şelalesi'nde aldı.
© DHABaharın habercisi Hıdırellez için dileklerini yazıp, şekil çizenler, gün doğumuyla birlikte kağıtlarını Akdeniz'e bıraktı. Binlerce dilek kağıdı, su üstünde bir süre kaldıktan sonra battı.
Deniz dibine çöken Hıdırellez dileklerini dalgıçlar görüntüledi - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Baharın habercisi Hıdırellez için dileklerini yazıp, şekil çizenler, gün doğumuyla birlikte kağıtlarını Akdeniz'e bıraktı. Binlerce dilek kağıdı, su üstünde bir süre kaldıktan sonra battı.
© DHAHıdırellez dilekleri, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan bir grup dalgıç tarafından görüntülendi. Dileklerin yazıldığı kağıtlara kiminin ev, kiminin araba kiminin ise bebek resmi çizdiği görüldü.
Deniz dibine çöken Hıdırellez dileklerini dalgıçlar görüntüledi - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Hıdırellez dilekleri, Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne dalış yapan bir grup dalgıç tarafından görüntülendi. Dileklerin yazıldığı kağıtlara kiminin ev, kiminin araba kiminin ise bebek resmi çizdiği görüldü.
© DHAMadeni paraların da naylon poşetler içerisinde atılarak tutulan dilekler arasında ilginç isteklerin de olduğu görüldü.
Deniz dibine çöken Hıdırellez dileklerini dalgıçlar görüntüledi - Sputnik Türkiye
4/5
© DHA
Madeni paraların da naylon poşetler içerisinde atılarak tutulan dilekler arasında ilginç isteklerin de olduğu görüldü.
© DHAÇoğunluğunda borçlarını ödemede kolaylık, sağlık ve mutluluk dilenen kağıtlarda 'Dünyayı içime sine sine gezmek istiyorum', 'Yurt dışında yüksek lisans', '2022 model cip', 'Yazlık ev', '60 yataklı huzur evi', '60 yataklı çocuk sığınma evi', 'Dudağıma dolgu ve burnum estetikli olsun', 'Bodrum'da yazlık evim olsun' yazılı dilekler yer aldı. Kağıt ve plastik poşetlerin deniz dibinde kirliliğe yol açtığı görülürken, dalgıç grubu dipte kırık şişeler ve arızalı elektronik aletlere de rastladıklarını söyledi.
Deniz dibine çöken Hıdırellez dileklerini dalgıçlar görüntüledi - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Çoğunluğunda borçlarını ödemede kolaylık, sağlık ve mutluluk dilenen kağıtlarda 'Dünyayı içime sine sine gezmek istiyorum', 'Yurt dışında yüksek lisans', '2022 model cip', 'Yazlık ev', '60 yataklı huzur evi', '60 yataklı çocuk sığınma evi', 'Dudağıma dolgu ve burnum estetikli olsun', 'Bodrum'da yazlık evim olsun' yazılı dilekler yer aldı. Kağıt ve plastik poşetlerin deniz dibinde kirliliğe yol açtığı görülürken, dalgıç grubu dipte kırık şişeler ve arızalı elektronik aletlere de rastladıklarını söyledi.
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