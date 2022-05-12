https://tr.sputniknews.com/20220512/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056299857.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar kuru bugün 15.30 lirada yer alıyor, Euro ise 16.09 lira seviyelerinde hareket ediyor. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T09:16+0300
2022-05-12T09:16+0300
2022-05-12T09:16+0300
ekonomi
dolar
euro
euro/tl
altın
yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
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Dolar, 12 Mayıs 2022 sabahında 15.30 bandındaki seyrini sürdürüyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15.2978 lira, satış fiyatı 15.3067 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.0986 lira alış fiyatı, 16.1016 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.İngiliz Sterlini'nde alış fiyatı 18.6442 lira, satış fiyatı 187351 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 12 Mayıs sabahında 1850 dolar bandının hemen üzerinde yer alıyor.Spot piyasada altın satış fiyatları;Gram altın 911 lira,Çeyrek altın 1494 lira,Yarım altın 2989 lira,Tam altın 5960 lira.
https://tr.sputniknews.com/20220511/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056267176.html
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dolar, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar kuru bugün 15.30 lirada yer alıyor, Euro ise 16.09 lira seviyelerinde hareket ediyor.
Dolar, 12 Mayıs 2022 sabahında 15.30 bandındaki seyrini sürdürüyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15.2978 lira, satış fiyatı 15.3067 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16.0986 lira alış fiyatı, 16.1016 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
İngiliz Sterlini'nde alış fiyatı 18.6442 lira, satış fiyatı 187351 lira seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 12 Mayıs sabahında 1850 dolar bandının hemen üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada altın satış fiyatları;