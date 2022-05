https://tr.sputniknews.com/20220512/erdogan-insanlarimizin-firsatlardan-esit-sekilde-faydalanmasini-saglamak-temel-gorevimizdir-1056310146.html

Erdoğan: İnsanlarımızın fırsatlardan eşit şekilde faydalanmasını sağlamak temel görevimizdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnsanlarımızın tamamının imkanlardan ve fırsatlardan eşit şekilde faydalanmasını sağlamak da bizim temel görevimizdir... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Spor Aşkı Engel Tanımaz' Özel Eğitim Okullarına Spor Malzemesi Dağıtım Töreni’nde açıklamalarda bulundu."Bizim siyaset ve devlet anlayışımızda kimse ötekileştirilemez" diyen Erdoğan, "Kimse etnik kimliğinden, meşrebinden, fikrinden hele hele dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Başkaları sırtını dönsede biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız" diye konuştu.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine bu gazi mekana hepiniz hoşgeldiniz. Engelli kardeşlerimizin özellikle de sporcularımızın bu özel gününde sizlerle beraber olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Sözlerimin hemen başında buradaki kardeşlerimle birlikte tüm engelli vatandaşlarımın engelliler haftasını tebrik ediyorum.Engelli kardeşlerimiz hayatın her alanında sergiledikleri üstün başarılarla azim ve kararlılıklarıyla hepimize örnek oluyorlar. Özellikle son dönemde engellilerimiz sporun farklı branşlarında dünya çapında iftihar verici başarılara imza atıyorlar. Buradaki sporcu kardeşlerimizin şahsında şanlı bayrağımızı her yerde gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza ülkem ve milletim adına teşekkürlerimi iletiyorum.Engelli kardeşlerimizin hayata dört elle sarılmalarından aldığımız ilhamla biz de engellilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürebilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz ve kaçınmayacağız. Her fırsatta ifade ettiğim gibi 85 milyonun her biri devletimizin nazarında eşittir.Bizim siyaset ve devlet anlayaşımızda kimse ötekileştirilemez. Kimse etnik kimliğinden, meşrebinden, fikrinden hele hele dış görünüşünden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılamaz. Başkaları sırtını dönsede biz engelli kardeşlerimizi asla yok sayamayız.İnsanlarımızın tamamının imkanlardan ve fırsatlardan eşit şekilde faydalanmasını sağlamak da bizim temel görevimizdir.Spor aşkı engel tanımaz diyerek Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 81 ilde 500 özel eğitim okuluna farklı engelli gruplarının kullanımına sunulmak üzere spor malzemeleri yüklü tırlar yola çıkıyor. Spor aşkı engel tanımaz projesi ile ayrıca eğitimde fırsat eşitliğini her alanda tesis etme hedefine de bir adım daha yaklaşmış bulunuyoruz.

