https://tr.sputniknews.com/20220512/freni-arizalanan-tesla-marka-arac-son-surat-kongre-merkezine-girdi-1056323351.html

Freni arızalanan Tesla marka araç, son sürat kongre merkezine girdi

Freni arızalanan Tesla marka araç, son sürat kongre merkezine girdi

ABD’nin Ohia eyaletinde freni arızalanan Tesla marka araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla kongre merkezine girdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T21:09+0300

2022-05-12T21:09+0300

2022-05-12T21:21+0300

yaşam

tesla

elon musk

trafik kazası

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ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde Tesla marka bir araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla Greater Columbus Kongre Merkezi’ne girdi. Geçen hafta yaşanan kazada ölen olmadığı, sadece sürücünün yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kaza anına ait görüntüler ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, aracın kaldırıma çarparak havalandığı ve kongre binasının camlarından içeri girerek bina içinde durabildiği görüldü. Tesla’nın otopilot sürüş özelliğinin kazada etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, sürücü araçta fren arızası meydana geldiğini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220408/tesla-cinde-satilan-125-bin-785-otomobilini-geri-cagirdi-1055414881.html

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tesla, elon musk, trafik kazası