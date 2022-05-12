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https://tr.sputniknews.com/20220512/freni-arizalanan-tesla-marka-arac-son-surat-kongre-merkezine-girdi-1056323351.html
Freni arızalanan Tesla marka araç, son sürat kongre merkezine girdi
Freni arızalanan Tesla marka araç, son sürat kongre merkezine girdi
ABD’nin Ohia eyaletinde freni arızalanan Tesla marka araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla kongre merkezine girdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T21:09+0300
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yaşam
tesla
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ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde Tesla marka bir araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla Greater Columbus Kongre Merkezi’ne girdi. Geçen hafta yaşanan kazada ölen olmadığı, sadece sürücünün yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kaza anına ait görüntüler ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, aracın kaldırıma çarparak havalandığı ve kongre binasının camlarından içeri girerek bina içinde durabildiği görüldü. Tesla’nın otopilot sürüş özelliğinin kazada etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, sürücü araçta fren arızası meydana geldiğini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220408/tesla-cinde-satilan-125-bin-785-otomobilini-geri-cagirdi-1055414881.html
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tesla, elon musk, trafik kazası

Freni arızalanan Tesla marka araç, son sürat kongre merkezine girdi

21:09 12.05.2022 (güncellendi: 21:21 12.05.2022)
© İHA / FILIP SINGERTesla şarj istasyonu - elektrikli araç - tesla
Tesla şarj istasyonu - elektrikli araç - tesla - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© İHA / FILIP SINGER
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ABD’nin Ohia eyaletinde freni arızalanan Tesla marka araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla kongre merkezine girdi. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı.
ABD’nin Ohio eyaletinde yer alan Columbus kentinde Tesla marka bir araç, saatte yaklaşık 115 kilometre hızla Greater Columbus Kongre Merkezi’ne girdi.
Geçen hafta yaşanan kazada ölen olmadığı, sadece sürücünün yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kaza anına ait görüntüler ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınırken, aracın kaldırıma çarparak havalandığı ve kongre binasının camlarından içeri girerek bina içinde durabildiği görüldü.

Tesla’nın otopilot sürüş özelliğinin kazada etkili olup olmadığı henüz netlik kazanmazken, sürücü araçta fren arızası meydana geldiğini ifade etti.
In this Sunday, July 8, 2018, photograph, 2018 Model 3 sedans sit on display outside a Tesla showroom in Littleton, Colo - Sputnik Türkiye, 1920, 08.04.2022
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