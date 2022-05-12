https://tr.sputniknews.com/20220512/hakan-calhanoglunun-penalti-atisi-italya-basininda-dunyadaki-butun-altinlara-bedel-1056315597.html

Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı atışı İtalya basınında: 'Dünyadaki bütün altınlara bedel'

Hakan Çalhanoğlu'nun penaltı atışı İtalya basınında: 'Dünyadaki bütün altınlara bedel'

İtalyan basını, Juventus'u yenerek İtalya Kupası'nı kazanan Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun finalde attığı penaltı golüyle maçın gidişatını... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T16:16+0300

2022-05-12T16:16+0300

2022-05-12T16:16+0300

hakan çalhanoğlu

inter

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Inter'in Juventus'u normal süresi 2-2 eşitlikte sona eren maçta, uzatma devrelerinde bulduğu gollerle 4-2 yenerek İtalya Kupası’nı kazanması İtalyan basınında geniş yer buldu.Basında çıkan haberlerde, Inter'in maç içinde 2-1 gerideyken Hakan Çalhanoğlu'nun 80. dakikada attığı kritik penaltı golüyle skoru 2-2 yaptığına ve maçı uzatmalara götürdüğüne dikkat çekildi.La Gazzetta dello Sport gazetesinde oyuncu değerlendirmelerinde, Hakan'a 6 puan verilirken, "Penaltıdan köşeye attığı o gol dünyadaki bütün altınlara bedel. Tam gerektiği zamanda belirleyici oldu" ifadeleri kullanıldı.‘Inter zor ve karışık anlarda ona güvenebilir’Corriere dello Sport gazetesi de 7,5 puan verdiği Hakan Çalhanoğlu için "Inter, zor ve karışık anlarda ona güvenebilir. Önemi yüksek bir penaltıyı gole çevirmesini bildi" değerlendirmesini yaptı. Gazetede, Çalhanoğlu'nun penaltı atışında "Muhteşem bir vuruş" yaptığı yazıldı.La Stampa gazetesi de Hakan milli oyuncunun Serie A'da bu sezonun 31. haftasındaki Juventus-Inter maçında attığı penaltı golüyle galibiyeti getirdiği hatırlatarak, kupa finalinde attığı penaltı golünün ise maçı uzatmalara taşıdığına dikkati çekti.Değerlendirmede 7 puan verilen Hakan için, "Maçın son bölümlerinde bazı hatalar yapsa da Juventus defansı için serseri mayın gibiydi" yorumu yer aldı.

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