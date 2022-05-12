https://tr.sputniknews.com/20220512/kadina-ve-saglik-calisanlara-yonelik-siddetin-onlenmesi-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1056323558.html

Kadına ve sağlık çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Kadına ve sağlık çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik... 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T21:11+0300

2022-05-12T21:11+0300

2022-05-12T21:27+0300

politika

türkiye

tbmm

kadına yönelik şiddet

sağlıkta şiddet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049591681_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_2639e6f59b4a0f77c400dfb5c7c019a9.jpg

Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu karara ilişkin detayları açıkladı.Bakan Koca şu sözlere yer verdi:"Meclis'ten geçti! Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında TUTUKLU yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak"

https://tr.sputniknews.com/20220310/saglik-calisanlarina-siddette-tutuklu-yargilama-olacak-1054586956.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, tbmm, kadına yönelik şiddet, sağlıkta şiddet