https://tr.sputniknews.com/20220512/kadina-ve-saglik-calisanlara-yonelik-siddetin-onlenmesi-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1056323558.html
Kadına ve sağlık çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Kadına ve sağlık çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik... 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T21:11+0300
2022-05-12T21:11+0300
2022-05-12T21:27+0300
politika
türkiye
tbmm
kadına yönelik şiddet
sağlıkta şiddet
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Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu karara ilişkin detayları açıkladı.Bakan Koca şu sözlere yer verdi:"Meclis'ten geçti! Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında TUTUKLU yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak"
https://tr.sputniknews.com/20220310/saglik-calisanlarina-siddette-tutuklu-yargilama-olacak-1054586956.html
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türkiye, tbmm, kadına yönelik şiddet, sağlıkta şiddet
Kadına ve sağlık çalışanlara yönelik şiddetin önlenmesi kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
21:11 12.05.2022 (güncellendi: 21:27 12.05.2022) Abone ol
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik kasten işlenen suçlar katalog suçlara girecek.
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu karara ilişkin detayları açıkladı.
Bakan Koca şu sözlere yer verdi:
"Meclis'ten geçti! Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında TUTUKLU yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesi Meclis’te kabul edildi. Milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun.
Sağlıkta kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan düzenleme, bunun yanı sıra, failin ceza indirimi amacıyla duruşmada kılık kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi şekli tutum ve davranışlarını iyi hal indirimi nedeni saymayacak"