https://tr.sputniknews.com/20220512/mutfak-tupune-dolum-yapan-akaryakit-istasyonuna-835-bin-lira-ceza--1056316185.html
Mutfak tüpüne dolum yapan akaryakıt istasyonuna 835 bin lira ceza
Mutfak tüpüne dolum yapan akaryakıt istasyonuna 835 bin lira ceza
Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonuna, LPG pompasından mutfak tüpüne dolum yapıldığı gerekçesiyle 835 bin lira ceza kesildi. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T16:30+0300
2022-05-12T16:30+0300
2022-05-12T16:33+0300
lpg
türkiye
tüp
para cezası
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çermik ilçesinde bir petrol istasyonunda LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) pompasından mutfak tüplerine dolum yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Yapılan takip sonucunda istasyona gelen bir otomobilin bagaj kısmında bulunan 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne LPG pompasının aparatı ile dolum yapıldığı tespit edildi.Akaryakıt istasyonuna 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu gereğince 835 bin lira idari ceza uygulandı.
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lpg, tüp, para cezası
Mutfak tüpüne dolum yapan akaryakıt istasyonuna 835 bin lira ceza
16:30 12.05.2022 (güncellendi: 16:33 12.05.2022) Abone ol
Diyarbakır'da bir akaryakıt istasyonuna, LPG pompasından mutfak tüpüne dolum yapıldığı gerekçesiyle 835 bin lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çermik ilçesinde bir petrol istasyonunda LPG (sıvılaştırılmış petrol gazı) pompasından mutfak tüplerine dolum yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan takip sonucunda istasyona gelen bir otomobilin bagaj kısmında bulunan 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne LPG pompasının aparatı ile dolum yapıldığı tespit edildi.
Akaryakıt istasyonuna 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu gereğince 835 bin lira idari ceza uygulandı.