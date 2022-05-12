https://tr.sputniknews.com/20220512/ruble-euro-karsisinda-haziran-2017den-bu-yana-en-guclu-seviyede-1056318442.html
Ruble, euro karşısında Haziran 2017'den bu yana en güçlü seviyede
Ruble, euro karşısında Haziran 2017'den bu yana en güçlü seviyede
Rus rublesi, bugün Moskova Borsası'nda güçlenmeye devam ederken ruble/euro paritesi, Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T17:20+0300
2022-05-12T17:20+0300
2022-05-12T17:20+0300
ekonomi
rusya
doğalgaz
euro
dolar
ruble
döviz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101441/75/1014417524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad3d099b07b9119a92a0f6327b59f56f.jpg
1 euro, saat 16.18 itibarıyla 66.99 rubleye kadar geriledi. 1 dolar da, 64.68 ruble seviyesine kadar indi.7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte dolar ve euro karşısında tarihin en yüksek seviyelerine tırmanmıştı.Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220512/10-avrupali-dogalgaz-alicisi-daha-ruble-hesabi-acti-1056304742.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101441/75/1014417524_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_2d4d3ce986b11a92c7de5a9a3e3d3e70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, doğalgaz, euro, dolar, ruble, döviz
Ruble, euro karşısında Haziran 2017'den bu yana en güçlü seviyede
Abone ol
Rus rublesi, bugün Moskova Borsası'nda güçlenmeye devam ederken ruble/euro paritesi, Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
1 euro, saat 16.18 itibarıyla 66.99 rubleye kadar geriledi. 1 dolar da, 64.68 ruble seviyesine kadar indi.
7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte dolar ve euro karşısında tarihin en yüksek seviyelerine tırmanmıştı.
Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.