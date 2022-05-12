https://tr.sputniknews.com/20220512/ruble-euro-karsisinda-haziran-2017den-bu-yana-en-guclu-seviyede-1056318442.html

Ruble, euro karşısında Haziran 2017'den bu yana en güçlü seviyede

Ruble, euro karşısında Haziran 2017'den bu yana en güçlü seviyede

Rus rublesi, bugün Moskova Borsası'nda güçlenmeye devam ederken ruble/euro paritesi, Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. 12.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-12T17:20+0300

2022-05-12T17:20+0300

2022-05-12T17:20+0300

ekonomi

rusya

doğalgaz

euro

dolar

ruble

döviz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101441/75/1014417524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad3d099b07b9119a92a0f6327b59f56f.jpg

1 euro, saat 16.18 itibarıyla 66.99 rubleye kadar geriledi. 1 dolar da, 64.68 ruble seviyesine kadar indi.7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte dolar ve euro karşısında tarihin en yüksek seviyelerine tırmanmıştı.Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.

https://tr.sputniknews.com/20220512/10-avrupali-dogalgaz-alicisi-daha-ruble-hesabi-acti-1056304742.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, doğalgaz, euro, dolar, ruble, döviz