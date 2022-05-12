Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220512/ruble-euro-karsisinda-haziran-2017den-bu-yana-en-guclu-seviyede-1056318442.html
Ruble, euro karşısında Haziran 2017'den bu yana en güçlü seviyede
Ruble, euro karşısında Haziran 2017'den bu yana en güçlü seviyede
Rus rublesi, bugün Moskova Borsası'nda güçlenmeye devam ederken ruble/euro paritesi, Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. 12.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-12T17:20+0300
2022-05-12T17:20+0300
ekonomi
rusya
doğalgaz
euro
dolar
ruble
döviz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101441/75/1014417524_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad3d099b07b9119a92a0f6327b59f56f.jpg
1 euro, saat 16.18 itibarıyla 66.99 rubleye kadar geriledi. 1 dolar da, 64.68 ruble seviyesine kadar indi.7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte dolar ve euro karşısında tarihin en yüksek seviyelerine tırmanmıştı.Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.
https://tr.sputniknews.com/20220512/10-avrupali-dogalgaz-alicisi-daha-ruble-hesabi-acti-1056304742.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101441/75/1014417524_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_2d4d3ce986b11a92c7de5a9a3e3d3e70.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, doğalgaz, euro, dolar, ruble, döviz

Ruble, euro karşısında Haziran 2017'den bu yana en güçlü seviyede

17:20 12.05.2022
© Sputnik / Iliya Pitalev / Fotoğraf bankasına girRuble
Ruble - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
© Sputnik / Iliya Pitalev
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Rus rublesi, bugün Moskova Borsası'nda güçlenmeye devam ederken ruble/euro paritesi, Haziran 2017'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.
1 euro, saat 16.18 itibarıyla 66.99 rubleye kadar geriledi. 1 dolar da, 64.68 ruble seviyesine kadar indi.
7 Mart'ta ABD'nin Rus petrolü ve doğalgazı ithalatı yasaklamasıyla birlikte dolar ve euro karşısında tarihin en yüksek seviyelerine tırmanmıştı.
Rusya Merkez Bankası'nın faizi artırması ve sonrasında alınan önlemlerle değer kazanan ruble, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgazı rubleyle satacaklarını açıklamasının ardından yükselişini hızlandırdı.
Doğalgaz boru hattı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
Ukrayna krizi
Bloomberg: 10 Avrupalı doğalgaz alıcısı daha ruble hesabı açtı
11:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала