https://tr.sputniknews.com/20220513/bakan-nebati-haksiz-kazanca-izin-vermeyecegiz-1056337687.html

Bakan Nebati: Haksız kazanca izin vermeyeceğiz

Bakan Nebati: Haksız kazanca izin vermeyeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Konut finansmanı için açıklanan son pakete değinen Bakan Nebati, "Bazı... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T11:56+0300

2022-05-13T11:56+0300

2022-05-13T11:56+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

nureddin nebati

ekonomi

enflasyon

ekonomik kriz

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Konut finansmanı için açıklanan paketlere değinen Nebati, "Bazı kişilerin açıkladığımız bu konut paketini kendilerine haksız kazanç elde etme yoluna gitmelerine de asla göz yummayacağız" dedi."Küresel bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya kalmış olsak da enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz" diyen Nebati, "Dövizi KKM ile durdurduğumuz gibi enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızın başında. Önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" diye de konuştu.Nebati, "Piyasadaki fiyatları mercek altına alan timlerimiz denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Enflasyonu fırsata çevirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bakanlığımız tüm süreci analiz edip denetliyor" ifadelerini kullandı.Cari açığı çözmenin öncelikli hedefler arasında olduğunu vurgulayan Bakan Nebati şunları ifade etti:

https://tr.sputniknews.com/20220513/calisma-bakani-enflasyon-farkina-karsi-duzenlemelerin-hazirligini-yaptigimizi-belirtmek-isterim-1056336359.html

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hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, ekonomi, enflasyon, ekonomik kriz