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Bakan Nebati: Haksız kazanca izin vermeyeceğiz
Bakan Nebati: Haksız kazanca izin vermeyeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Konut finansmanı için açıklanan son pakete değinen Bakan Nebati, "Bazı... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T11:56+0300
2022-05-13T11:56+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
nureddin nebati
ekonomi
enflasyon
ekonomik kriz
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Konut finansmanı için açıklanan paketlere değinen Nebati, "Bazı kişilerin açıkladığımız bu konut paketini kendilerine haksız kazanç elde etme yoluna gitmelerine de asla göz yummayacağız" dedi."Küresel bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya kalmış olsak da enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz" diyen Nebati, "Dövizi KKM ile durdurduğumuz gibi enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızın başında. Önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" diye de konuştu.Nebati, "Piyasadaki fiyatları mercek altına alan timlerimiz denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Enflasyonu fırsata çevirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bakanlığımız tüm süreci analiz edip denetliyor" ifadelerini kullandı.Cari açığı çözmenin öncelikli hedefler arasında olduğunu vurgulayan Bakan Nebati şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20220513/calisma-bakani-enflasyon-farkina-karsi-duzenlemelerin-hazirligini-yaptigimizi-belirtmek-isterim-1056336359.html
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hazine ve maliye bakanlığı, nureddin nebati, ekonomi, enflasyon, ekonomik kriz

Bakan Nebati: Haksız kazanca izin vermeyeceğiz

11:56 13.05.2022
© DHAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© DHA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Konut finansmanı için açıklanan son pakete değinen Bakan Nebati, "Bazı kişilerin haksız kazanç elde etme yoluna gitmelerine de asla göz yummayacağız" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuştu. Konut finansmanı için açıklanan paketlere değinen Nebati, "Bazı kişilerin açıkladığımız bu konut paketini kendilerine haksız kazanç elde etme yoluna gitmelerine de asla göz yummayacağız" dedi.
"Küresel bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya kalmış olsak da enflasyon ataletini beraberce yeneceğiz" diyen Nebati, "Dövizi KKM ile durdurduğumuz gibi enflasyonla mücadele en öncelikli konularımızın başında. Önümüzdeki süreçte enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi hedefliyoruz" diye de konuştu.
Nebati, "Piyasadaki fiyatları mercek altına alan timlerimiz denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Enflasyonu fırsata çevirmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. Bakanlığımız tüm süreci analiz edip denetliyor" ifadelerini kullandı.
Cari açığı çözmenin öncelikli hedefler arasında olduğunu vurgulayan Bakan Nebati şunları ifade etti:
"Salgına rağmen 2020 yılı ve 2021 yılında Türkiye en iyi performans gösteren ülkelerin başında yer aldık. Türkiye küçülecek denildiğinde 1.8'lik büyüme kaydettik. Sonrasında çift haneli büyüme kaydettik. Sanayi üretimimiz güçlü bir şekilde artıyor. İstihdam 30 milyona ulaştı. İhracatta sürekli rekor kırılıyor. Yatırım iştahı da güçlü bir şekilde sürüyor. Bunun sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. Üretim, yatırım ve istihdamı artırmak Türkiye ekonomi modelinin merkezinde yer alıyor. Cari açığı çözmek öncelikli hedeflerimiz arasında. Krediler konusunda seçici olduğumuz ve bankalarımızın bu konuda net olduğunu ifade etmek istiyorum. Selektif kredi yaklaşımımızın sonucu olarak 150 milyar liralık kredi paketini uygulamaya koyduk."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
EKONOMİ
Çalışma Bakanı: Enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim
11:33
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