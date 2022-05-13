Türkiye
SON DAKİKA| Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı hayatını kaybetti
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220513/casusluk-sucundan-yargilanan-deva-partisi-kurucu-uyesi-metin-gurcan-tekrar-gozaltina-alindi-1056340419.html
'Casusluk' suçlamasıyla yargılanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tekrar gözaltına alındı
'Casusluk' suçlamasıyla yargılanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tekrar gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucularından Metin Gürcan... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T13:18+0300
2022-05-13T13:19+0300
politika
metin gürcan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051262358_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_f2d10ed8ec935b98b53d80bfe55e54ec.jpg
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan’ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliyesine yönelik itirazı kabul edildi.Dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti.Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Metin Gürcan gözaltına alındı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1d/1051262358_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_c1b35665a61b7a35e4d23a45f42eac81.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
metin gürcan

'Casusluk' suçlamasıyla yargılanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tekrar gözaltına alındı

13:18 13.05.2022 (güncellendi: 13:19 13.05.2022)
© DHAMetin Gürcan
Metin Gürcan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucularından Metin Gürcan gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan’ın "casusluk" suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliyesine yönelik itirazı kabul edildi.
Dosyanın gönderildiği Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul etti.
Gürcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılan Metin Gürcan gözaltına alındı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала