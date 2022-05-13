https://tr.sputniknews.com/20220513/fenerbahcede-kadro-disi-kalan-mesut-ozil-icin-yeni-iddia-meksikaya-gidebilir-1056345469.html

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil için yeni iddia: Meksika'ya gidebilir

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil için yeni iddia: Meksika'ya gidebilir

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından adı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılan Mesut Özil hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T15:15+0300

2022-05-13T15:15+0300

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mesut özil

spor

fenerbahçe

meksika

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Mesut ÖzilSporX'in Fox Deportes'ten aktardığı habere göre Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir.Haberde, Özil'in hissedarları arasında bulunduğu Necaxa'ya transfer olması durumunda yalnızca kulübün değil aynı zamanda ligin kaderinin değişebileceği ifade edildi.Haberde ayrıca Mesut Özil'in Meksika futboluna büyük ses getirebileceği aktarılırken "Queretaro'da Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yaratabilir" ifadesi kullanıldı. Özil'in olası yeni adresleri arasında en ciddi taliplerin Hull City ve Inter Miami olduğu da hatırlatıldı.Ünlü isimlerle birlikte hissedar olmuştuFenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, beraberinde ünlü oyuncu Eva Longoria ve ünlü model Kate Upton ve eşi Justin Verlander, NBA yıldızı Victor Oladipo'nun da bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'nın %50 hissesini satın almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220407/ali-koc-mesut-ozile-af-yok-1055388045.html

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mesut özil, fenerbahçe, meksika