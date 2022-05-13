Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220513/fenerbahcede-kadro-disi-kalan-mesut-ozil-icin-yeni-iddia-meksikaya-gidebilir-1056345469.html
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil için yeni iddia: Meksika'ya gidebilir
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil için yeni iddia: Meksika'ya gidebilir
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından adı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılan Mesut Özil hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T15:15+0300
2022-05-13T15:17+0300
mesut özil
spor
fenerbahçe
meksika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049581174_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_b0d5159bfb07d2806bdd4f256a2b0d99.jpg
Mesut ÖzilSporX'in Fox Deportes'ten aktardığı habere göre Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir.Haberde, Özil'in hissedarları arasında bulunduğu Necaxa'ya transfer olması durumunda yalnızca kulübün değil aynı zamanda ligin kaderinin değişebileceği ifade edildi.Haberde ayrıca Mesut Özil'in Meksika futboluna büyük ses getirebileceği aktarılırken "Queretaro'da Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yaratabilir" ifadesi kullanıldı. Özil'in olası yeni adresleri arasında en ciddi taliplerin Hull City ve Inter Miami olduğu da hatırlatıldı.Ünlü isimlerle birlikte hissedar olmuştuFenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, beraberinde ünlü oyuncu Eva Longoria ve ünlü model Kate Upton ve eşi Justin Verlander, NBA yıldızı Victor Oladipo'nun da bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'nın %50 hissesini satın almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220407/ali-koc-mesut-ozile-af-yok-1055388045.html
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049581174_0:0:909:682_1920x0_80_0_0_f695ae738cb541d09bbffe68d149d602.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mesut özil, fenerbahçe, meksika

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil için yeni iddia: Meksika'ya gidebilir

15:15 13.05.2022 (güncellendi: 15:17 13.05.2022)
© AFP 2022Mesut Özil
Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022
Abone olTelegram
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından adı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılan Mesut Özil hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
Mesut ÖzilSporX'in Fox Deportes'ten aktardığı habere göre Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir.
Haberde, Özil'in hissedarları arasında bulunduğu Necaxa'ya transfer olması durumunda yalnızca kulübün değil aynı zamanda ligin kaderinin değişebileceği ifade edildi.
Haberde ayrıca Mesut Özil'in Meksika futboluna büyük ses getirebileceği aktarılırken "Queretaro'da Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yaratabilir" ifadesi kullanıldı. Özil'in olası yeni adresleri arasında en ciddi taliplerin Hull City ve Inter Miami olduğu da hatırlatıldı.

Ünlü isimlerle birlikte hissedar olmuştu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, beraberinde ünlü oyuncu Eva Longoria ve ünlü model Kate Upton ve eşi Justin Verlander, NBA yıldızı Victor Oladipo'nun da bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'nın %50 hissesini satın almıştı.
Ali Koç - yeni sezon formaları - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
SPOR
Ali Koç: Mesut Özil'e af yok
7 Nisan, 15:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала