https://tr.sputniknews.com/20220513/hindistanda-bir-binada-cikan-yanginda-26-kisi-oldu-can-kaybi-artabilir-1056355456.html

Hindistan'daki bir binada çıkan yangında 26 kişi öldü: Can kaybı artabilir

Hindistan'daki bir binada çıkan yangında 26 kişi öldü: Can kaybı artabilir

Hindistan'ın Delhi kentinde bir binada çıkan yangında 26 kişi hayatını kaybetti. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T22:03+0300

2022-05-13T22:03+0300

2022-05-13T22:03+0300

dünya

hindistan

yangın

can kaybı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056355431_0:789:2048:1941_1920x0_80_0_0_75912e99c7869d9b46f5a1b536957c97.jpg

Indianexpress'in haberine göre, kentin batısındaki Mundka metro istasyonu yakınındaki bir binada yangın çıktı.Delhi Polisi, yangında en az 26 kişinin öldüğünü açıkladı.Delhi İtfaiye Dairesi Şefi Atul Garg, binanın ilk ve ikinci katından 20 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Garg, yanının büyüklüğü nedeniyle ölü sayısının artabileceğini ifade etti.Yangının sebebi henüz bilinmiyor.Hindistan'da yetersiz bakım ve yangına müdahale için uygun ekipmanın az olması zaman zaman insanların bu şekilde hayatını kaybetmesine yol açıyor.Yeni Delhi'de 2019'da bir binada elektrik kontağı sonucu çıkan yangında 43 kişi ölmüştü.

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hindistan, yangın, can kaybı