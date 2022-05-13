https://tr.sputniknews.com/20220513/hirvatistanda-euroya-gecisin-onunu-acan-yasaya-onay-1056350577.html
Hırvatistan'da euro'ya geçişin önünü açan yasaya onay
Hırvatistan'da euro'ya geçişin önünü açan yasaya onay
Hırvatistan parlamentosunda 2023 yılında euro'ya geçişin yolunu açan yasaya onay verildi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T17:26+0300
2022-05-13T17:26+0300
2022-05-13T17:27+0300
ekonomi
hırvatistan
euro
para
para birimi
onay
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Hırvatistan parlamentosu, euro'nun resmi para birimi olarak tanıtılmasına ilişkin yasayı oyladı.Parlamentoda düzenlenen oturumda söz konusu yasa 13'e karşı 117 oyla kabul edilirken, 1 milletvekili çekimser kaldı. Avrupa Birliği'ne (AB) 2013 yılında giren Hırvatistan, 1 Ocak 2023'te resmen euro'ya geçecek.Hırvat parlamentosundaki sağ partiler, yoksulluğu artıracağını ve halk üzerinde baskı oluşturacağını söyleyerek, euro'ya geçişe karşı çıkıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220429/euro-bolgesinde-yeni-enflasyon-rekoru-yuzde-75-1055951355.html
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hırvatistan, euro, para, para birimi, onay
Hırvatistan'da euro'ya geçişin önünü açan yasaya onay
17:26 13.05.2022 (güncellendi: 17:27 13.05.2022) Abone ol
Hırvatistan parlamentosunda 2023 yılında euro'ya geçişin yolunu açan yasaya onay verildi.
Hırvatistan parlamentosu, euro'nun resmi para birimi olarak tanıtılmasına ilişkin yasayı oyladı.
Parlamentoda düzenlenen oturumda söz konusu yasa 13'e karşı 117 oyla kabul edilirken, 1 milletvekili çekimser kaldı.
Avrupa Birliği'ne (AB) 2013 yılında giren Hırvatistan, 1 Ocak 2023'te resmen euro'ya geçecek.
Hırvat parlamentosundaki sağ partiler, yoksulluğu artıracağını ve halk üzerinde baskı oluşturacağını söyleyerek, euro'ya geçişe karşı çıkıyor.