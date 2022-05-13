https://tr.sputniknews.com/20220513/hollandada-mahkeme-isid-mensubu-12-kadinin-ve-29-cocugun-ulkeye-geri-getirilmesine-hukmetti-1056330144.html

Hollanda'da mahkeme, IŞİD mensubu 12 kadının ve 29 çocuğun ülkeye geri getirilmesine hükmetti

Hollanda'da mahkeme, IŞİD mensubu 12 kadının ve 29 çocuğun ülkeye geri getirilmesine hükmetti

Hollanda’da Rotterdam Mahkemesi, hükümetin Suriye’de bulunan IŞİD mensubu 12 kadının ve 29 çocuğun geri getirilmesi gerektiğine karar verdi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T02:23+0300

2022-05-13T02:23+0300

2022-05-13T02:23+0300

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Kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre mahkeme, Hollanda Savcılığının soruşturma başlatabilme hakkını kaybetmemesi için Suriye’de bulunan IŞİD üyesi 12 kadının ve 29 çocuğun dört ay içinde geri getirilmesi gerektiğine hükmettiği belirtildi.Haberde, kapalı bir oturumda alınan ve medyaya sızan kararın NOS’a konuşan mahkemenin sözcüsü tarafından doğrulandığı ifade edildi.Hollanda'nın, IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden kadınları yargılamak istediği, kadınların kendilerini savunabilmeleri için daha önce benzer davalarda verilen kararlarda olduğu gibi Hollanda'ya getirilmelerinin şart olduğu kaydedildi.Yargıcın daha önceki davalarda hiç bu kadar büyük bir grup IŞİD üyesinin ülkeye geri getirilmesi konusunda karar vermediği aktarıldı.Daha önceki davalarda, IŞİD mensubu kadınları Hollanda’ya getirmek için mahkeme tarafınca 6 aylık bir süre verildiği, Rotterdam’daki yargıcın bunun ilk defa 4 ay içinde tamamlanması gerektiğine karar verdiği belirtildi.Bu yılın başlarında Hollanda hükümetinin, Suriye'nin kuzeyindeki bir kampta bulunan 5 IŞİD mensubu kadını ve 11 çocuğunu geri getirdiği, bunların terör örgütüne üye olmalarından veya terör saldırısı planladıklarından şüphelenildiği bilgisi paylaşıldı.IŞİD mensubu kadınların geri getirilmesinden yana olmayan hükümetin soruşturma hakkını kaybetmek istemediği için bunu yapmaya karar verdiği bildirildi.Hollanda Savcılığı, dün ülkeye ilk geri getirilen IŞİD mensubu bir kadın hakkında terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl hapis cezası istemişti.

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işid, hollanda, mahkeme, kadın, çocuk