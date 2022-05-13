Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220513/hollandada-mahkeme-isid-mensubu-12-kadinin-ve-29-cocugun-ulkeye-geri-getirilmesine-hukmetti-1056330144.html
Hollanda'da mahkeme, IŞİD mensubu 12 kadının ve 29 çocuğun ülkeye geri getirilmesine hükmetti
Hollanda'da mahkeme, IŞİD mensubu 12 kadının ve 29 çocuğun ülkeye geri getirilmesine hükmetti
Hollanda’da Rotterdam Mahkemesi, hükümetin Suriye’de bulunan IŞİD mensubu 12 kadının ve 29 çocuğun geri getirilmesi gerektiğine karar verdi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T02:23+0300
2022-05-13T02:23+0300
dünya
işid
hollanda
mahkeme
kadın
çocuk
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102316/77/1023167712_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_2c33caa64f5328d3b1d858a25d53eb55.jpg
Kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre mahkeme, Hollanda Savcılığının soruşturma başlatabilme hakkını kaybetmemesi için Suriye’de bulunan IŞİD üyesi 12 kadının ve 29 çocuğun dört ay içinde geri getirilmesi gerektiğine hükmettiği belirtildi.Haberde, kapalı bir oturumda alınan ve medyaya sızan kararın NOS’a konuşan mahkemenin sözcüsü tarafından doğrulandığı ifade edildi.Hollanda'nın, IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden kadınları yargılamak istediği, kadınların kendilerini savunabilmeleri için daha önce benzer davalarda verilen kararlarda olduğu gibi Hollanda'ya getirilmelerinin şart olduğu kaydedildi.Yargıcın daha önceki davalarda hiç bu kadar büyük bir grup IŞİD üyesinin ülkeye geri getirilmesi konusunda karar vermediği aktarıldı.Daha önceki davalarda, IŞİD mensubu kadınları Hollanda’ya getirmek için mahkeme tarafınca 6 aylık bir süre verildiği, Rotterdam’daki yargıcın bunun ilk defa 4 ay içinde tamamlanması gerektiğine karar verdiği belirtildi.Bu yılın başlarında Hollanda hükümetinin, Suriye'nin kuzeyindeki bir kampta bulunan 5 IŞİD mensubu kadını ve 11 çocuğunu geri getirdiği, bunların terör örgütüne üye olmalarından veya terör saldırısı planladıklarından şüphelenildiği bilgisi paylaşıldı.IŞİD mensubu kadınların geri getirilmesinden yana olmayan hükümetin soruşturma hakkını kaybetmek istemediği için bunu yapmaya karar verdiği bildirildi.Hollanda Savcılığı, dün ülkeye ilk geri getirilen IŞİD mensubu bir kadın hakkında terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl hapis cezası istemişti.
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102316/77/1023167712_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_73cd737575310732a028b8a61517ed03.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
işid, hollanda, mahkeme, kadın, çocuk

Hollanda'da mahkeme, IŞİD mensubu 12 kadının ve 29 çocuğun ülkeye geri getirilmesine hükmetti

02:23 13.05.2022
© AAHollanda bayrağı
Hollanda bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Hollanda’da Rotterdam Mahkemesi, hükümetin Suriye’de bulunan IŞİD mensubu 12 kadının ve 29 çocuğun geri getirilmesi gerektiğine karar verdi.
Kamu yayın kuruluşu NOS'taki habere göre mahkeme, Hollanda Savcılığının soruşturma başlatabilme hakkını kaybetmemesi için Suriye’de bulunan IŞİD üyesi 12 kadının ve 29 çocuğun dört ay içinde geri getirilmesi gerektiğine hükmettiği belirtildi.
Haberde, kapalı bir oturumda alınan ve medyaya sızan kararın NOS’a konuşan mahkemenin sözcüsü tarafından doğrulandığı ifade edildi.
Hollanda'nın, IŞİD'e katılmak için Suriye'ye giden kadınları yargılamak istediği, kadınların kendilerini savunabilmeleri için daha önce benzer davalarda verilen kararlarda olduğu gibi Hollanda'ya getirilmelerinin şart olduğu kaydedildi.
Yargıcın daha önceki davalarda hiç bu kadar büyük bir grup IŞİD üyesinin ülkeye geri getirilmesi konusunda karar vermediği aktarıldı.
Daha önceki davalarda, IŞİD mensubu kadınları Hollanda’ya getirmek için mahkeme tarafınca 6 aylık bir süre verildiği, Rotterdam’daki yargıcın bunun ilk defa 4 ay içinde tamamlanması gerektiğine karar verdiği belirtildi.
Bu yılın başlarında Hollanda hükümetinin, Suriye'nin kuzeyindeki bir kampta bulunan 5 IŞİD mensubu kadını ve 11 çocuğunu geri getirdiği, bunların terör örgütüne üye olmalarından veya terör saldırısı planladıklarından şüphelenildiği bilgisi paylaşıldı.
IŞİD mensubu kadınların geri getirilmesinden yana olmayan hükümetin soruşturma hakkını kaybetmek istemediği için bunu yapmaya karar verdiği bildirildi.
Hollanda Savcılığı, dün ülkeye ilk geri getirilen IŞİD mensubu bir kadın hakkında terör örgütüne üye olmaktan 8 yıl hapis cezası istemişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала