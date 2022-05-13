https://tr.sputniknews.com/20220513/icimizdeki-sanat-tumorlu-organlari-fotograflayan-doktor-sergi-acti-1056356112.html

'İçimizdeki Sanat': Tümörlü organları fotoğraflayan doktor, sergi açtı

'İçimizdeki Sanat': Tümörlü organları fotoğraflayan doktor, sergi açtı

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sertaç Ata Güler, ameliyat sonrası fotoğrafladığı atık... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T22:35+0300

2022-05-13T22:35+0300

2022-05-13T22:35+0300

yaşam

türkiye

organ

doktor

sergi

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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Binası'nda düzenlenen sergide kadın ve erkek hastalardan alınan 42 tümörlü ve kanserli organın fotoğrafı sergilendi.Güler, AA muhabirine, tıbbi fotoğraflarıyla hem öğrencilerin eğitimine hem de bilimsel makalelere ışık tutmayı amaçladığını söyledi.Organların birtakım temizlik işlemlerinden sonra fotoğraf için hazırlandığını dile getiren Güler, "Her organı ameliyatta hastadan çıkar çıkmaz fotoğrafladık. Bunlar canlı dokular. Sergiyi hem öğrencileri bilgilendirmek hem de farkındalığı artırmak için açtık. Bu sergi biraz işin içine sanatsal boyut da katıyor. Gezici bir sergi olarak ayarladık ve 'İçimizdeki Sanat' ismini verdik. Atık olarak gördüğümüz hastalıklı, tümörlü, kanserli dokuların birer sanat objesi haline getirilebileceğini, estetik bir boyut kazandırabileceğini göstermeye çalıştık." diye konuştu.Güler, kendisi için sergide yer alan en değerli fotoğrafın çektiği bir kalbin fotoğrafı olduğunu sözlerine ekledi.

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türkiye, organ, doktor, sergi