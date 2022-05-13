https://tr.sputniknews.com/20220513/kayip-olarak-araniyordu-ormanda-uyurken-bulundu-1056344224.html
Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu
Mersin'in Anamur ilçesinde, dün hayvan otlatmaya gidip, bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Raziye Koç (60), bugün ormanda uyurken bulundu. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T14:47+0300
2022-05-13T14:47+0300
2022-05-13T14:52+0300
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orman
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Mersin'de, otlattığı hayvanların peşinden giden Raziye Koç, gece eve dönmeyince yakınları tarafından jandarmaya haber verildi.İhbarla harekete geçen ekipler ve mahalleli, Koç’u arama çalışmalarına başladı. Havanın kararması nedeniyle gece aramalar durdurulurken, AFAD ekiplerine de haber verildi. Bu sabah tekrar aranan Koç, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanda uyurken bulundu. Aldığı ilaçlardan dolayı uyuduğu belirtilen Raziye Koçun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220504/uskudar-sahilinde-fotograf-cekilirken-bogaza-dustu-akintida-kayboldu-1056078760.html
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türkiye, mersin, orman
Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu
14:47 13.05.2022 (güncellendi: 14:52 13.05.2022) Abone ol
Mersin'in Anamur ilçesinde, dün hayvan otlatmaya gidip, bir daha dönmeyince arama çalışması başlatılan Raziye Koç (60), bugün ormanda uyurken bulundu.
Mersin'de, otlattığı hayvanların peşinden giden Raziye Koç, gece eve dönmeyince yakınları tarafından jandarmaya haber verildi.
İhbarla harekete geçen ekipler ve mahalleli, Koç’u arama çalışmalarına başladı. Havanın kararması nedeniyle gece aramalar durdurulurken, AFAD ekiplerine de haber verildi. Bu sabah tekrar aranan Koç, evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanda uyurken bulundu.
Aldığı ilaçlardan dolayı uyuduğu belirtilen Raziye Koçun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.