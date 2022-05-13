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Okulda 4 arkadaşının dövdüğü Ali Emir'in boynu kırıldı
Okulda 4 arkadaşının dövdüğü Ali Emir'in boynu kırıldı
Antalya'da, okul bahçesinde 4 arkadaşının dövdüğü 5'inci sınıf öğrencisi Ali Emir Altıntaş'ın boynunda kırık oluştu. Okul yönetimine tepki gösteren anne Aygül... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T12:30+0300
2022-05-13T12:30+0300
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antalya
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zorbalık
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Antalya'da okula arkadaşları tarafından saldırıya uğrayan 12 yaşındaki çocuğun boynunda kırık tespit edildi.Manavgat'taki Çağlayan Ortaokulu'nda 5'inci sınıfta eğitim gören Ali Emir Altıntaş(12), 7 Mayıs'ta elbisesi boyalı halde eve geldi.Annesi Aygül Altıntaş'a, başından geçenleri anlatan Ali Emir, "4 arkadaşım annelerine küfrettiğim iftirası attı. Buna sinirlenip, konuşmak için bahçeye çağırdım. Beni dövdüler. Biri boğazımı sıktı, biri başımı vurdu. Biri tekme attı, biri de belime vurdu. 2 arkadaşım elbisemi boyadı" dedi.Bu sırada burnu da kanayan Ali Emir'i, annesi Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü. Boynunda kırık tespit edildi Hastanede yapılan tetkiklerde, Ali Emir'in boynunda kırık tespit edildi. Daha sonra hastane polisi, tutanak hazırladı. Bir gün hastanede kalan Ali Emir, tedavisinin ardından taburcu oldu.Anne Aygül Altıntaş, polis merkezine giderek ifade verdi, okul yönetimini de ihmalle suçladı. Boyunluk takan ve evde bakımı süren Ali Emir, 15 gün sonra doktor kontrolüne gidecek. "Olayın üstünün kapatılmasını istemiyorum' Oğlunun okuldan kıyafeti boyanmış halde eve geldiğini belirten Aygül Altıntaş, "Oğlumla konuşurken burnu kanamaya başladı. Kanamayı yarım saat durduramayınca, hastaneye götürdüm. Arkadaşları tarafından darbedildiğini söyledi. Travmadan şüphelenerek tomografi çekildi. Boynunda kırık olduğu ortaya çıktı. Benim çocuğum yatıp kalkamıyor, yemeğini yiyemiyor. Yediriyorum, tuvalete götürüyorum. Olayın üstünün kapatılmasını istemiyorum" dedi. 'O bölgede güvenlik kamerası yok'Yönetim ile konuşmak için daha sonra okula gittiğini anlatan Altıntaş, "Olayın yaşandığı gün nöbetçi öğretmen raporluymuş ve o bölgede güvenlik kamerası yok. Benim çocuğum, daha kötü olabilirdi. Ben yaşadım, başka çocuklar yaşamasın. Burada en büyük payın okul idaresine düştüğünü düşünüyorum. Çocuklarımızı, o kapıdan okula emanet ediyoruz" diye konuştu.Zonguldak'ta çalışan baba Emrah Altıntaş da olayı öğrenmesinin ardından 3 otobüsle Manavgat'a geldiğini anlatarak, "Okul müdürü olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Ben üzerini kapattırmayacağım. Sonuna kadar peşinden gideceğiz. Çocuğumu bu okula nasıl gönderebilirim" dedi.
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antalya, okul, zorbalık

Okulda 4 arkadaşının dövdüğü Ali Emir'in boynu kırıldı

12:30 13.05.2022
© DHAOkulda 4 arkadaşının dövdüğü Ali Emir'in boynu kırıldı
Okulda 4 arkadaşının dövdüğü Ali Emir'in boynu kırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© DHA
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Antalya'da, okul bahçesinde 4 arkadaşının dövdüğü 5'inci sınıf öğrencisi Ali Emir Altıntaş'ın boynunda kırık oluştu. Okul yönetimine tepki gösteren anne Aygül Altıntaş, "Olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası yok. Benim çocuğum, daha kötü olabilirdi" dedi.
Antalya'da okula arkadaşları tarafından saldırıya uğrayan 12 yaşındaki çocuğun boynunda kırık tespit edildi.
Manavgat'taki Çağlayan Ortaokulu'nda 5'inci sınıfta eğitim gören Ali Emir Altıntaş(12), 7 Mayıs'ta elbisesi boyalı halde eve geldi.
Annesi Aygül Altıntaş'a, başından geçenleri anlatan Ali Emir, "4 arkadaşım annelerine küfrettiğim iftirası attı. Buna sinirlenip, konuşmak için bahçeye çağırdım. Beni dövdüler. Biri boğazımı sıktı, biri başımı vurdu. Biri tekme attı, biri de belime vurdu. 2 arkadaşım elbisemi boyadı" dedi.
Bu sırada burnu da kanayan Ali Emir'i, annesi Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Boynunda kırık tespit edildi

Hastanede yapılan tetkiklerde, Ali Emir'in boynunda kırık tespit edildi. Daha sonra hastane polisi, tutanak hazırladı. Bir gün hastanede kalan Ali Emir, tedavisinin ardından taburcu oldu.
Anne Aygül Altıntaş, polis merkezine giderek ifade verdi, okul yönetimini de ihmalle suçladı. Boyunluk takan ve evde bakımı süren Ali Emir, 15 gün sonra doktor kontrolüne gidecek.

"Olayın üstünün kapatılmasını istemiyorum'

Oğlunun okuldan kıyafeti boyanmış halde eve geldiğini belirten Aygül Altıntaş, "Oğlumla konuşurken burnu kanamaya başladı. Kanamayı yarım saat durduramayınca, hastaneye götürdüm. Arkadaşları tarafından darbedildiğini söyledi. Travmadan şüphelenerek tomografi çekildi. Boynunda kırık olduğu ortaya çıktı. Benim çocuğum yatıp kalkamıyor, yemeğini yiyemiyor. Yediriyorum, tuvalete götürüyorum. Olayın üstünün kapatılmasını istemiyorum" dedi.

'O bölgede güvenlik kamerası yok'

Yönetim ile konuşmak için daha sonra okula gittiğini anlatan Altıntaş, "Olayın yaşandığı gün nöbetçi öğretmen raporluymuş ve o bölgede güvenlik kamerası yok. Benim çocuğum, daha kötü olabilirdi. Ben yaşadım, başka çocuklar yaşamasın. Burada en büyük payın okul idaresine düştüğünü düşünüyorum. Çocuklarımızı, o kapıdan okula emanet ediyoruz" diye konuştu.
Zonguldak'ta çalışan baba Emrah Altıntaş da olayı öğrenmesinin ardından 3 otobüsle Manavgat'a geldiğini anlatarak, "Okul müdürü olayın üstünü kapatmaya çalışıyor. Ben üzerini kapattırmayacağım. Sonuna kadar peşinden gideceğiz. Çocuğumu bu okula nasıl gönderebilirim" dedi.
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