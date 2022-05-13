https://tr.sputniknews.com/20220513/sadattan-kilicdaroglu-aciklamasi-1056356650.html

SADAT'tan Kılıçdaroğlu açıklaması

SADAT'tan Kılıçdaroğlu açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun SADAT binası önünde yaptığı açıklamaların ardından SADAT'tan açıklama geldi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T22:56+0300

2022-05-13T22:56+0300

2022-05-13T22:56+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

sadat a.ş

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SADAT Yönetim Kurulu Başkanı Melih Tanrıverdi imzasıyla yapılan açıklamada "İnternet köşelerinde çapulsuz ve okyanus ötesinden talimat alarak yayınlanan mesnetsiz ve provakatif iddialara, Ana muhalefet partisi liderinin de sahiplenmesini manidar bulmaktayız" denildi. Açıklamada ayrıca "SADAT’ın yaklaşan genel seçimlerle ilişkilendirilmesi ise seçim güvenliğine gölge düşürme gayretinden ibarettir" ifadesi kullanıldı.SADAT'ın ticari bir şirke olduğu iddia edilen açıklamada, "SADAT ne bir paramiliter ordudur ne de milis gücü yetiştirir. SADAT’ın çatışma bölgelerinde herhangi bir faaliyeti de bulunmamaktadır. SADAT’ın Suriye iç savaşıyla ya da Suriye’den Türkiye’ye iltica eden sığınmacılarla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır'' denildi."Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanlığı koltuğunda oturan bir şahıs, bir ticari şirketi kamuoyu nezdinde hedef göstermiş ve terörle yaftalamıştır. Bu açıkça ortaya koymaktadır ki Ana Muhalefet lideri en temel evrensel hukuk ilkelerinden nasibini almamıştır" denilen açıklamada, şunlara yer verildi:"Kılıçdaroğlu toplumun kalabalık bir kesimini siyaseten temsil ettiğinin ve bu kesimi toplumun başka bir kesimine karşı kışkırttığının farkında mıdır? Ana muhalefet lideri, siyasi menfaatleri için herhangi bir özel şirkete ve kişiye iftira atmaktan çekinmeyeceğini açık şekilde ortaya koymuştur. Hiçbir Türk Vatandaşının evi veya işyeri, Ana Muhalefet Partisi liderinin taşkınlık yaparak zorla girebileceği yerler değildir. Şirketimize gerçekleştirilen saldırılara karşı bugüne dek avukatlarımız tarafından hukuki süreç kararlılıkla yürütülmekte ve bundan sonra da kararlılıkla yürütülecektir."'Suç duyurusunda bulunulacak'Şirketin bağlı olduğu hukuk biriminden de SADAT genel merkezin önüne gidilmesiyle ilgili, "Bugün bir kalabalık tarafından zorla girilmeye çalışılan yer bir mağaza ya da restoran değildir. Saldırıya maruz kalan müvekkil şirket merkezi, bir iş yeridir, bir çalışma ofisidir. Dolayısıyla bu saldırı TCK m.116/2 kapsamında işyeri dokunulmazlığının ihlali suçunu oluşturmaktadır. Ayrıca müvekkil şirket iş yeri önünde yapılan basın açıklaması TCK m.216 kapsamında suç teşkil etmektedir. Tüm bu hukuka aykırı eylemler sebebiyle tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacak ve hukuk mahkemelerinde tazminat davası açılacaktır" açıklaması yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220513/kilicdaroglu-secimin-guvenligini-sarsacak-bir-sey-olursa-sorumlusu-sadattir-ve-saraydir-1056348004.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, sadat a.ş