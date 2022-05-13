https://tr.sputniknews.com/20220513/sana-israil-hamaya-hava-saldirisi-duzenledi-1056356546.html
İsrail’in Suriye’ye füze saldırısında 5 kişi öldü
İsrail’in Suriye’ye füze saldırısında 5 kişi öldü
Suriye medyası, İsrail’in Suriye’nin Akdeniz şehri Baniyas’a düzenlediği füze saldırısında biri sivil 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T22:56+0300
2022-05-13T22:56+0300
2022-05-13T23:05+0300
dünya
suriye
israil
hava saldırısı
hama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1042758848_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_425d4082d83240231ced8a4e15979487.jpg
Suriye ordusundan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, İsrail saat 20.23’te Akdeniz kıyısındaki Banyas şehri yakınlarındaki ordu mevzilerine füze saldırısı düzenledi.Sham FM radyosunun haberine göre kaynak, “Hava savunmamız füzelerin büyük kısmını etkisiz hale getirdi. Saldırı sonucu biri sivil beş kişi hayatını kaybetti. Biri çocuk yedi kişi de yaralandı. Maddi hasar meydana geldi” açıklamasında bulundu.Suriye'nin devlet haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.23'te ülkenin orta kesiminde rejime ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.Saldırının Hama'nın batısındaki Misyaf bölgesine yapıldığı kaydedilen haberde, bazı füzelerin ormanlık alana düştüğü ve yangın çıktığı ifade edildi.İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
suriye
israil
hama
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1f/1042758848_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_34ca8eaad8010aa880ce9191ee374d2d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, israil, hava saldırısı, hama
İsrail’in Suriye’ye füze saldırısında 5 kişi öldü
22:56 13.05.2022 (güncellendi: 23:05 13.05.2022) Abone ol
Suriye medyası, İsrail’in Suriye’nin Akdeniz şehri Baniyas’a düzenlediği füze saldırısında biri sivil 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Suriye ordusundan bir kaynağın verdiği bilgiye göre, İsrail saat 20.23’te Akdeniz kıyısındaki Banyas şehri yakınlarındaki ordu mevzilerine füze saldırısı düzenledi.
Sham FM radyosunun haberine göre kaynak, “Hava savunmamız füzelerin büyük kısmını etkisiz hale getirdi. Saldırı sonucu biri sivil beş kişi hayatını kaybetti. Biri çocuk yedi kişi de yaralandı. Maddi hasar meydana geldi” açıklamasında bulundu.
Suriye'nin devlet haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 20.23'te ülkenin orta kesiminde rejime ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtilen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak çoğunu düşürdü." ifadesi kullanıldı.
Saldırının Hama'nın batısındaki Misyaf bölgesine yapıldığı kaydedilen haberde, bazı füzelerin ormanlık alana düştüğü ve yangın çıktığı ifade edildi.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.