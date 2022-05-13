https://tr.sputniknews.com/20220513/turkiye-ihracatcilar-meclisi-baskani-tedarik-zincirindeki-kirilmayi-en-iyi-degerlendiren-ulkeyiz-1056355246.html

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı: Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı: Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, Kovid-19 salgını sürecinin ön plana çıkardığı tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T21:57+0300

2022-05-13T21:57+0300

2022-05-13T21:57+0300

ekonomi

türkiye

türkiye ihracatçılar meclisi (tim)

ismail gülle

tedarik

tedarik zinciri

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TİM'den yapılan açıklamaya göre, Gülle, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin ödül törenine katılmak üzere Mersin'e gitti.Başkan Gülle, ödül töreni öncesinde düzenlenen toplantıda, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve TİM delegeleriyle buluştu. Toplantıya, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile kurum müdürleri de katıldı. Buluşmada Gülle, birlik başkanları ve TİM delegelerine rozetlerini taktı.Toplantıda, tanıtım filminin izlenmesinin ardından AKİB'in yeni seçilen başkanlarını tanıtan Gülle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır'a atanan Vali Su'ya da ihracatçılara verdiği destek için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Gülle, nisanda 61 birliğin seçimlerinin tamamlandığını belirterek, kazanan başkanları tebrik etti.Salgın sürecinin sürdürülebilirlik ve tedarik zincirindeki kırılmayı ön plana çıkardığını belirten Gülle, şu ifadeleri kullandı:Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve bakanların da ihracatçı için istenen hiçbir şeyi karşılıksız bırakmadığını vurguladı.Salgın başladıktan sonra ilk yaşanan problemlerden birinin lojistik sorunu olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti:

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türkiye, türkiye ihracatçılar meclisi (tim), ismail gülle, tedarik, tedarik zinciri