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https://tr.sputniknews.com/20220513/turkiye-ihracatcilar-meclisi-baskani-tedarik-zincirindeki-kirilmayi-en-iyi-degerlendiren-ulkeyiz-1056355246.html
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı: Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı: Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, Kovid-19 salgını sürecinin ön plana çıkardığı tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T21:57+0300
2022-05-13T21:57+0300
ekonomi
türkiye
türkiye ihracatçılar meclisi (tim)
ismail gülle
tedarik
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TİM'den yapılan açıklamaya göre, Gülle, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin ödül törenine katılmak üzere Mersin'e gitti.Başkan Gülle, ödül töreni öncesinde düzenlenen toplantıda, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve TİM delegeleriyle buluştu. Toplantıya, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile kurum müdürleri de katıldı. Buluşmada Gülle, birlik başkanları ve TİM delegelerine rozetlerini taktı.Toplantıda, tanıtım filminin izlenmesinin ardından AKİB'in yeni seçilen başkanlarını tanıtan Gülle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır'a atanan Vali Su'ya da ihracatçılara verdiği destek için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Gülle, nisanda 61 birliğin seçimlerinin tamamlandığını belirterek, kazanan başkanları tebrik etti.Salgın sürecinin sürdürülebilirlik ve tedarik zincirindeki kırılmayı ön plana çıkardığını belirten Gülle, şu ifadeleri kullandı:Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve bakanların da ihracatçı için istenen hiçbir şeyi karşılıksız bırakmadığını vurguladı.Salgın başladıktan sonra ilk yaşanan problemlerden birinin lojistik sorunu olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti:
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türkiye, türkiye ihracatçılar meclisi (tim), ismail gülle, tedarik, tedarik zinciri

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı: Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz

21:57 13.05.2022
© TİMTürkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© TİM
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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, Kovid-19 salgını sürecinin ön plana çıkardığı tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülke olduğunu belirterek, "2021 ihracatımız 225 milyar dolar. Bunun 23 milyar doları, zincirin kırılmasından Türkiye'ye gelen bir değer" ifadelerini kullandı.
TİM'den yapılan açıklamaya göre, Gülle, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin ödül törenine katılmak üzere Mersin'e gitti.
Başkan Gülle, ödül töreni öncesinde düzenlenen toplantıda, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve TİM delegeleriyle buluştu. Toplantıya, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile kurum müdürleri de katıldı. Buluşmada Gülle, birlik başkanları ve TİM delegelerine rozetlerini taktı.
Toplantıda, tanıtım filminin izlenmesinin ardından AKİB'in yeni seçilen başkanlarını tanıtan Gülle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır'a atanan Vali Su'ya da ihracatçılara verdiği destek için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Gülle, nisanda 61 birliğin seçimlerinin tamamlandığını belirterek, kazanan başkanları tebrik etti.
Salgın sürecinin sürdürülebilirlik ve tedarik zincirindeki kırılmayı ön plana çıkardığını belirten Gülle, şu ifadeleri kullandı:
"Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz. 2021 ihracatımız 225 milyar dolar. Bunun 23 milyar doları, zincirin kırılmasından Türkiye'ye gelen bir değer. Cumhurbaşkanımızın genel kurulda bize vermiş olduğu hedef olan 250 milyar doları, geçen sene nisandan bu yılın nisan ayına kadar 243 milyar dolar olarak gerçekleştirdik. Bu, gerçekten büyük başarı. Bu başarı sizin başarınız, elini taşın altına koyan, risk alan, istihdam eden ve pandemiye rağmen işlerini, üretimini aksatmadan, tarlada ürünü bırakmadan vefakarca, fedakarca çalışan ihracatçılarımızın başarısıdır."
Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve bakanların da ihracatçı için istenen hiçbir şeyi karşılıksız bırakmadığını vurguladı.
Salgın başladıktan sonra ilk yaşanan problemlerden birinin lojistik sorunu olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti:
"En büyük konteyner sorunlarını hatırlayın. 'Ne olacak?' dediğimiz konteyner sorunu, daha sonra bize hayırlı bir netice oldu. Çin'den 20 bin dolara gelen konteyner maliyeti, ülkemizden 5 bin dolarlık bir teminle ülkemizi tercih edecek noktaya geldi. Lojistik sektörünün bu sorununu çözmek adına Türkiye Lojistik Portalı'nı hayata geçirdik. Şu anda binlerce firmamız buradan hizmet alıyor. Bu hizmeti size veren binlerce lojistik şirketi de sizlere daha ucuz, hesaplı, rekabet edilebilir imkanlar sağlıyor. Sizleri bu fırsattan faydalanmaya davet ediyorum."
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