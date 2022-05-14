https://tr.sputniknews.com/20220514/chpli-buyuksehir-belediye-baskanlari-mersinde-bulustu-1056363005.html

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Mersin'de buluştu

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Mersin'de buluştu

CHP’li büyükşehir belediye başkanları, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ev sahipliğinde yapılacak toplantıya katılmak üzere Mersin’e geldi... 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T10:21+0300

2022-05-14T10:21+0300

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politika

chp

mersin

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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) 11 büyükşehir belediye başkanının düzenli aralıklarla yaptığı toplantıların bu seferki ev sahibi Mersin oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, CHP’li büyükşehir belediye başkanlarını Mersin’de karşıladı. Geleneksel hale gelen buluşma çerçevesinde kente gelen CHP'li büyükşehir belediye başkanları, sonuç bildirisinin kamuoyuyla paylaşılacağı bir toplantı gerçekleştirecek.CHP'li büyükşehir belediye başkanları toplantısı, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da katılımıyla bugün yapılacak. Toplantının ardından başkanlar, hazırladıkları sonuç bildirisini kamuoyuyla paylaşacak.Büyükşehir belediye başkanlarının eşleri de gerçekleştirilecek toplantı boyunca kentin tarihi yerlerini gezecek.Başkanlar, yarın kentten ayrılacak.

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