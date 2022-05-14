Dünyanın çeşitli yerlerinden 'Çiftçiler Günü' manzaraları

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Diyarbakır'da GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle etkinlik düzenlendi. Halk oyunları gösterisi yapıldı, müzik korosu konser verdi. Ayrıca drone ile ilaçlama da yapıldı.