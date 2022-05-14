Dünyanın çeşitli yerlerinden 'Çiftçiler Günü' manzaraları

Bangladeş'in Feni kentinde yaşayan çiftçiler tarlalarını hasat ederken görüntülendi. Çiftçiler yaklaşan Ashani siklonu nedeniyle ürünlerini hızlı hasat etmeye çalışıyor.
Bangladeş'in Feni kentinde yaşayan çiftçiler tarlalarını hasat ederken görüntülendi. Çiftçiler yaklaşan Ashani siklonu nedeniyle ürünlerini hızlı hasat etmeye çalışıyor.
Kolombiya'nın Boyaca şehrinde Dünya Çiftçiler Günü kapsamında çiftçiler patates hasatlarını toplarken görüntülendi.
Kolombiya'nın Boyaca şehrinde Dünya Çiftçiler Günü kapsamında çiftçiler patates hasatlarını toplarken görüntülendi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çiftçiler, tarlalarında çalışmalarını sürdürdü.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da çiftçiler, tarlalarında çalışmalarını sürdürdü.
Peru’da Red de Energia Peru elektrik şirketinin desteğiyle Villa Maria del Triunfo bölgesinde 2 hektarlık çöplük alanı üretime kazandıran bir grup kadın da çalışarak kutlama yaptı. Bu alanlarda yetiştirilen ürünlerin geliriyle yoksul ailelere yardım sağlanıyor.
Peru’da Red de Energia Peru elektrik şirketinin desteğiyle Villa Maria del Triunfo bölgesinde 2 hektarlık çöplük alanı üretime kazandıran bir grup kadın da çalışarak kutlama yaptı. Bu alanlarda yetiştirilen ürünlerin geliriyle yoksul ailelere yardım sağlanıyor.
Brezilya'nın Rio de Janeiro'nun iç kesimlerinde, tarım, meyve-sebze ve hayvan yetiştiriciliği şehri olan Tangua kentindeki çiftçiler çalışırken ve sohbet ederken görüntülendi.
Brezilya'nın Rio de Janeiro'nun iç kesimlerinde, tarım, meyve-sebze ve hayvan yetiştiriciliği şehri olan Tangua kentindeki çiftçiler çalışırken ve sohbet ederken görüntülendi.
Türkiye'de ise, Sivas Ziraat Odası tarafından Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Şehit Adem Koç İlkokulu bahçesinde kutlama programı düzenlendi. Programa, kentteki çiftçiler ve aileleri de katıldı.
Türkiye'de ise, Sivas Ziraat Odası tarafından Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Şehit Adem Koç İlkokulu bahçesinde kutlama programı düzenlendi. Programa, kentteki çiftçiler ve aileleri de katıldı.
Diyarbakır'da GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle etkinlik düzenlendi. Halk oyunları gösterisi yapıldı, müzik korosu konser verdi. Ayrıca drone ile ilaçlama da yapıldı.
Diyarbakır'da GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (GAPUTAEM) öncülüğünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle etkinlik düzenlendi. Halk oyunları gösterisi yapıldı, müzik korosu konser verdi. Ayrıca drone ile ilaçlama da yapıldı.