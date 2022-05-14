https://tr.sputniknews.com/20220514/erdogan-saglik-sektorunde-vazgecilemez-bir-gorev-ustlenen-eczacilarimiza-sukranlarimi-iletiyorum-1056374055.html
Erdoğan: Sağlık sektöründe vazgeçilemez bir görev üstlenen eczacılarımıza şükranlarımı iletiyorum
Erdoğan: Sağlık sektöründe vazgeçilemez bir görev üstlenen eczacılarımıza şükranlarımı iletiyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T20:45+0300
2022-05-14T20:45+0300
2022-05-14T20:45+0300
politika
recep tayyip erdoğan
eczacılık
14 mayıs eczacılık günü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyor, sağlık sektörü içerisinde vazgeçilemez bir görev üstlenen, toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, eczacılık , 14 mayıs eczacılık günü
Erdoğan: Sağlık sektöründe vazgeçilemez bir görev üstlenen eczacılarımıza şükranlarımı iletiyorum
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyor, sağlık sektörü içerisinde vazgeçilemez bir görev üstlenen, toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.