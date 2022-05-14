https://tr.sputniknews.com/20220514/erdogan-saglik-sektorunde-vazgecilemez-bir-gorev-ustlenen-eczacilarimiza-sukranlarimi-iletiyorum-1056374055.html

Erdoğan: Sağlık sektöründe vazgeçilemez bir görev üstlenen eczacılarımıza şükranlarımı iletiyorum

Erdoğan: Sağlık sektöründe vazgeçilemez bir görev üstlenen eczacılarımıza şükranlarımı iletiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü kutladı. 14.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-14T20:45+0300

2022-05-14T20:45+0300

2022-05-14T20:45+0300

politika

recep tayyip erdoğan

eczacılık

14 mayıs eczacılık günü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eczacılık camiamızın 14 Mayıs Eczacılık Günü'nü tebrik ediyor, sağlık sektörü içerisinde vazgeçilemez bir görev üstlenen, toplum sağlığına hizmet eden tüm eczacılarımıza selamlarımı ve şükranlarımı iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, eczacılık , 14 mayıs eczacılık günü