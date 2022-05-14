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Muharrem İnce: Bahçeli telefonla aradı, en kısa sürede görüşelim dedi
Muharrem İnce: Bahçeli telefonla aradı, en kısa sürede görüşelim dedi
Muharrem İnce, yoksullukla ilgili hazırladıkları rapor hakkında tüm partilerle görüşmek istediklerini söyledi ve "Bahçeli telefonla aradı, en kısa sürede... 14.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-14T06:25+0300
2022-05-14T06:25+0300
politika
muharrem ince
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hayat pahalılığın çözüm amacıyla hazırladıkları 100 maddelik raporla ilgili olarak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la görüştü.Anadolu Ajansı'nın haberine göre, DSP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklama yapan İnce; suyla, gıda güvenliğiyle, bitkisel ve hayvansal üretimle konularının da yer aldığı raporla ilgili tüm siyasi partilerle görüşmek istediklerini söyledi.Tarımı milli bir mesele olarak görerek ziyaretlerini sürdüreceklerini ifade eden İnce, "Bu görüşlerimizin içinde eksik olanlar, yanlış olanlar vardır. Hiçbir itirazımız yok. Başkalarının görüşleriyle birleştiğinde milletimiz için güzel sonuçlar ortaya çıkacağına inanıyoruz. Kendi kendine yeten bir Türkiye'yi kurmak mümkündür, biz bereketli toprakların fakir çocukları olmak istemiyoruz" diye konuştu.Soru üzerine tüm partilerden randevu talep ettiğini aktaran Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştüklerini dile getirdi.İnce, "Gelecek Partisi randevu verdi onlara gideceğiz, Sayın Bahçeli telefonla aradı, 'en kısa sürede görüşelim' dedi ama randevulaşmadık. Kim randevu verirse hiç kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi milletimizin önünde belirtmek isterim" dedi.
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muharrem ince, devlet bahçeli

Muharrem İnce: Bahçeli telefonla aradı, en kısa sürede görüşelim dedi

06:25 14.05.2022
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
© AA
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Muharrem İnce, yoksullukla ilgili hazırladıkları rapor hakkında tüm partilerle görüşmek istediklerini söyledi ve "Bahçeli telefonla aradı, en kısa sürede görüşelim dedi" diye konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, hayat pahalılığın çözüm amacıyla hazırladıkları 100 maddelik raporla ilgili olarak DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'la görüştü.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, DSP Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından açıklama yapan İnce; suyla, gıda güvenliğiyle, bitkisel ve hayvansal üretimle konularının da yer aldığı raporla ilgili tüm siyasi partilerle görüşmek istediklerini söyledi.
Tarımı milli bir mesele olarak görerek ziyaretlerini sürdüreceklerini ifade eden İnce, "Bu görüşlerimizin içinde eksik olanlar, yanlış olanlar vardır. Hiçbir itirazımız yok. Başkalarının görüşleriyle birleştiğinde milletimiz için güzel sonuçlar ortaya çıkacağına inanıyoruz. Kendi kendine yeten bir Türkiye'yi kurmak mümkündür, biz bereketli toprakların fakir çocukları olmak istemiyoruz" diye konuştu.
Soru üzerine tüm partilerden randevu talep ettiğini aktaran Muharrem İnce, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle telefonda görüştüklerini dile getirdi.
İnce, "Gelecek Partisi randevu verdi onlara gideceğiz, Sayın Bahçeli telefonla aradı, 'en kısa sürede görüşelim' dedi ama randevulaşmadık. Kim randevu verirse hiç kimseyi ayırt etmeden gideceğimizi milletimizin önünde belirtmek isterim" dedi.
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