Rusya Dışişleri: Ukrayna'nın giriş prosedürünün başlaması, AB’nin sonu anlamına gelecek

14.05.2022

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gruşko, Ukrayna’nın katılım prosedürünü başlamasının AB’nin sonu anlamına geleceğini ve birliğin sadece jeopolitiğe dayandığını göstereceğini söyledi.Gruşko, “Eğer Avrupa Birliği gerçekten Nazi gruplarının şovu yönettiği ve Avrupa değerleriyle bağdaşmayan Nazi ideolojisinin hüküm sürdüğü bir devlet ise, bu Avrupa Birliği'nin sonu anlamına gelecek ve Avrupa Birliği'nin üzerinde durduğu bir takım değerlere ve kurulduğu platforma değil, tamamen jeopolitiğe dayandığı anlamına gelecek” diye konuştu.‘AB Ruslara vize vermede kısıtlamaya giderse Rusya buna karşılık verecek’Gruşko, AB’nin Ruslara vize vermede kısıtlamaya gidip gitmeyeceği sorusunu ise bunun yapılması halinde Rusya AB’nin bu adımına karşılık vereceği şeklinde yanıtladı.Rus diplomat, “Buna uygun bir şekilde karşılık vereceğimiz ve bu tür ayrımcı önlemlerin bizim için kabul edilemez olduğu açık. Bu nedenle karşılık vermenin bir yolunu bulacağız” ifadelerini kullandı.‘Yaptırımlar altında enerji alanında her zamanki çalışmaya devam edip etmeme konusunu düşünüyoruz’Rusya’nın enerji alanındaki taahhütlerini her zaman yerine getirdiğini ve bunun şimdi de değişmediğini vurgulayan Gruşko, “Ancak Gazprom ve Rusya Federasyonu'na karşı ‘orman kanunu’ uygulandığında, ortaklarımızın da bu durumda hiçbir şey olmuyormuş gibi davranmaya değip değmeyeceği konusunda aklımızda soru işaretleri olabileceğini anlamaları gerektiği açıktır” diye konuştu.Rusya’nın altın ve döviz rezervlerinin fiili olarak tamamen yasadışı bir şekilde çalındığını vurgulayan Gruşko, “Ancak Gazprom ruble olarak ödeyin dediğinde birden tüm Batı, hukukçulara dönüştü, sözleşmeleri incelemek ve orada yazılmayanları söylemek için koşa koşa gitti” vurgusunu yaptı.‘Arktika’nın militarizasyon tehdidini hafife almıyoruz’Rusya’nın Kuzey Kutbu bölgesinin militarizasyon ve çatışma arenasına dönüşme tehdidini hafife almadığını söyleyen Gruşko, “NATO'nun ulaşılabileceği her şeyi militarize etmeye ne derece hazır olduğunu bildiğimiz için Arktika’nın militarizasyon, askeri çatışma arenasına dönüşme tehdidini hafife almıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:“Kuzey Kutbu'nun militarizasyonu ile meşgul olduğumuza dair suni olarak yöneltilen tüm suçlamaları reddediyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil.”

