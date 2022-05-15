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https://tr.sputniknews.com/20220515/100-bin-mahkum-icin-izin-suresi-uzayabilir-1056381830.html
100 bin mahkum için izin süresi uzayabilir
100 bin mahkum için izin süresi uzayabilir
Kovid-19 salgını sebebiyle 15 Nisan 2020 tarihinden bu yana ceza sürelerini dışarıda geçiren açık cezaevi mahkumları için yeni bir gelişme var. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T11:19+0300
2022-05-15T11:19+0300
türkiye
mahkum
izin
koronavirüs
ak parti
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AK Parti’nin Grup Yönetim Kurulu'nun son toplantısında, mahkumların Kovid-19 izinlerinin uzatılmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Grup Yönetim Kurulunun bazı üyeleri “2 yıldır dışarıda olanlar, yeni bir hayata başladı. İşe başladılar veya iş kurdular. Bunları yeniden cezaevine göndermek doğru olmaz. Cezaevleri zaten kapasitelerini aştı. İzinlerin uzatılması daha doğru olur” görüşünü dile getirdi. Türkiye gazetesinin aktardığına göre toplantıda, AK Parti’nin grup yöneticileri, kabinedeki ağırlıklı görüşün bu izinlere son verilmesi yönünde olduğunu, ancak konunun yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşüleceği bilgisini verdi. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile temasa geçilecek. İzinlerin uzatılmasına karar verilirse, 31 Mayıs’a kadar adım atılacak. Salgın şartları sebebiyle 100 binden fazla hükümlü bu imkândan yararlanarak, kalan cezalarını dışarıda geçiriyordu.
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mahkum, izin, koronavirüs, ak parti

100 bin mahkum için izin süresi uzayabilir

11:19 15.05.2022
© Sputnik / Maksim Blinov / Fotoğraf bankasına girHapishane
Hapishane - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© Sputnik / Maksim Blinov
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Kovid-19 salgını sebebiyle 15 Nisan 2020 tarihinden bu yana ceza sürelerini dışarıda geçiren açık cezaevi mahkumları için yeni bir gelişme var.
AK Parti’nin Grup Yönetim Kurulu'nun son toplantısında, mahkumların Kovid-19 izinlerinin uzatılmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Grup Yönetim Kurulunun bazı üyeleri “2 yıldır dışarıda olanlar, yeni bir hayata başladı. İşe başladılar veya iş kurdular. Bunları yeniden cezaevine göndermek doğru olmaz. Cezaevleri zaten kapasitelerini aştı. İzinlerin uzatılması daha doğru olur” görüşünü dile getirdi.
Türkiye gazetesinin aktardığına göre toplantıda, AK Parti’nin grup yöneticileri, kabinedeki ağırlıklı görüşün bu izinlere son verilmesi yönünde olduğunu, ancak konunun yeniden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşüleceği bilgisini verdi.
Bu kapsamda Adalet Bakanlığı ile temasa geçilecek.
İzinlerin uzatılmasına karar verilirse, 31 Mayıs’a kadar adım atılacak. Salgın şartları sebebiyle 100 binden fazla hükümlü bu imkândan yararlanarak, kalan cezalarını dışarıda geçiriyordu.
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