https://tr.sputniknews.com/20220515/75-profesyonel-macta-yenilmeyen-boksor-ringde-kalbine-yenildi-1056393347.html

75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör ringde kalbine yenildi

75 profesyonel maçta yenilmeyen boksör ringde kalbine yenildi

75 profesyonel maçında hiç yenilmeyen genç boksör Musa Askan Yamak, kalbine yenildi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T23:28+0300

2022-05-15T23:28+0300

2022-05-15T23:28+0300

spor

türkiye

almanya

boks

boksör

kalp krizi

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Aslen Giresun’un Alucra ilçesinden olan ve Almanya’da yaşayan gurbetçi boksör 36 yaşındaki Musa Askan, dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da çıktığı ringde üçüncü raunda aniden kalp krizi geçirerek ringe yığıldı. Hastaneye kaldırılan boksör Askan Yamak’ın tedavi gördüğü hastanede, bugün hayatını kaybettiği belirtildi. Yarı ağır sıklet boksta WBF ve GBU kemerlerinin sahibi olarak Avrupa-Asya şampiyonu olan Giresunlu Musa Askan, çıktığı 75 profesyonel maçında yenilmezken, ringde kalbine yenildi.Edinilen bilgiye göre, dün gece Almanya'nın Münih kentinde yapılan +84 kg'da gerçekleşen boks müsabakasının üçüncü raundundaki mola esnasında kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.Ringde geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede yapılan müdahalelere cevap vermeyen Musa Askan Yamak, 36 yaşında hayata veda etti.

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türkiye, almanya, boks, boksör, kalp krizi