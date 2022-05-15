https://tr.sputniknews.com/20220515/ak-parti-sozcusu-celik-grup-baskanvekilimiz-ozkanin-bae-gorusleri-parti-fikirlerini-yansitmiyor-1056376831.html

AK Parti Sözcüsü Çelik: Grup Başkanvekilimiz Özkan'ın 'BAE' görüşleri parti fikirlerini yansıtmıyor

AK Parti Sözcüsü Çelik: Grup Başkanvekilimiz Özkan'ın 'BAE' görüşleri parti fikirlerini yansıtmıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir YouTube kanalına mülakat veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklamalarının... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T02:17+0300

2022-05-15T02:17+0300

2022-05-15T02:17+0300

politika

ak parti

türkiye

cahit özkan

ömer çelik

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AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özkan, 'BAE' ile ilgili bir soruya, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti." dedi.Cahit Özkan'ın yanıtının sosyal medyada gündem olması sonrası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir paylaşımda bulundu.Çelik, Twitter hesabından "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir." açıklamasını yaptı.

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ak parti, türkiye, cahit özkan, ömer çelik