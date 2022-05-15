https://tr.sputniknews.com/20220515/ak-parti-sozcusu-celik-grup-baskanvekilimiz-ozkanin-bae-gorusleri-parti-fikirlerini-yansitmiyor-1056376831.html
AK Parti Sözcüsü Çelik: Grup Başkanvekilimiz Özkan'ın 'BAE' görüşleri parti fikirlerini yansıtmıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik: Grup Başkanvekilimiz Özkan'ın 'BAE' görüşleri parti fikirlerini yansıtmıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir YouTube kanalına mülakat veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklamalarının... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T02:17+0300
2022-05-15T02:17+0300
2022-05-15T02:17+0300
politika
ak parti
türkiye
cahit özkan
ömer çelik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048262398_0:62:1201:737_1920x0_80_0_0_0461b86055b18350107c682fc5ddcd05.jpg
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özkan, 'BAE' ile ilgili bir soruya, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti." dedi.Cahit Özkan'ın yanıtının sosyal medyada gündem olması sonrası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir paylaşımda bulundu.Çelik, Twitter hesabından "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir." açıklamasını yaptı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/1048262398_68:0:1131:797_1920x0_80_0_0_e1ff3e3685bd03780c0bea819c234247.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ak parti, türkiye, cahit özkan, ömer çelik
AK Parti Sözcüsü Çelik: Grup Başkanvekilimiz Özkan'ın 'BAE' görüşleri parti fikirlerini yansıtmıyor
Abone ol
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir YouTube kanalına mülakat veren AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklamalarının parti fikirlerini yansıtmadığını açıkladı.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk oldu.Burada gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Özkan, 'BAE' ile ilgili bir soruya, "Benim şöyle bakmam lazım, belki de Birleşik Arap Emirlikleri baktı ki Türkiye'ye diz çöktüremiyor, baktı ki Türkiye'nin istiklalini engelleyemiyor, baktı ki Türkiye'ye dayanmadan, Türkiye ile birlikte yürümeden bölgesel ve küresel anlamda kendi menfaatlerinin aleyhine bazı şeyler ortaya çıkıyor, o zaman Birleşik Arap Emirlikleri -ben böyle okuyorum çünkü- teslim oldu. İşte güvenli enerji arzının Türkiye olmadan olamayacağını uluslararası toplum kabul etti." dedi.
Cahit Özkan'ın yanıtının sosyal medyada gündem olması sonrası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir paylaşımda bulundu.
Çelik, Twitter hesabından "Grup Başkanvekilimiz Sn Cahit Özkan'ın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri ilişkilerine dair beyanları partimizin görüşlerini yansıtmamaktadır. Türkiye-BAE ilişkileri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın ortak iradesiyle karşılıklı güven ve saygıya dayalı olarak ilerlemektedir." açıklamasını yaptı.