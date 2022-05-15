https://tr.sputniknews.com/20220515/britney-spears-bebegini-kaybettigini-duyurdu-1056380547.html
Britney Spears bebeğini kaybettiğini duyurdu
Britney Spears bebeğini kaybettiğini duyurdu
Spor hocası Sam Ashgari ile nişanlanan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, önceki haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu. Spears, sosyal medya hesabından... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T09:56+0300
2022-05-15T09:56+0300
2022-05-15T10:18+0300
britney spears
yaşam
hamile
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055494199_0:21:1025:597_1920x0_80_0_0_4faede656ff80ca35235383a095b1adc.jpg
Hamileliğini 12 Nisan'da duyuran Britney Spears ve nişanlısı Sam Ashgari, yaptıkları ortak bir paylaşımla bebeklerini kaybettiğini duyurdu. Ünlü isimin gönderisinde, şu ifadeler yer aldı:Başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden destek mesajları alan Spears'a, nişanlısı da "Yakında bir mucizemiz olacak" sözleriyle yorum yaptı.Paris Hilton da yakın arkadaşını yalnız bırakmayarak, "Kaybın için çok üzgünüm. Senin için her zaman buradayım, seni çok seviyorum" sözleriyle şarkıcıya destek verdi.Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Britney Spears'ın serveti ve hayatının diğer alanları yaklaşık 13 yıldır babası tarafından yönetiliyordu. Britney Spears, hayatı hakkındaki kararların vasinin elinde olması nedeniyle, Sam Ashgari ile evlenmesinin ve yeniden çocuk sahibi olmasının engellendiğini söylemişti.Mahkeme tarafından kızına vasilik yapması için atanan Jamie Spears, geçtiğimiz ağustos ayında bu görevden çekilmek için mahkemeye başvurmuştu.Beş ay önce Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi, yargıç tarafından kabul görülmüştü. Baba Jamie Spears'ın vasiliği, 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen bitmişti.Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari ile aşk yaşıyordu.Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de daha önce dile getirmişti.Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.Tüm bunların arından nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten müjdeli haber, geçtiğimiz ay gelmişti.Dansçı Kevin Federline ile birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan Britney Spears, hamile olduğunu duyurmuştu. Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, nişanlısından ilk bebeğini beklediğini ifade etmiş ve takipçileri, anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdırmıştı.28 yaşındaki Asghari de haberi, "Babalık her zaman dört gözle beklediğim ve hafife almadığım bir şey. Bu yapacağım en önemli iş!" ifadeleriyle Instagram hesabından duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220412/britney-spears-ucuncu-cocuguna-hamile-oldugunu-acikladi-1055494225.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0c/1055494199_0:0:1015:761_1920x0_80_0_0_208b560e3787b4a1a4a41a9721f95f69.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
britney spears, hamile
Britney Spears bebeğini kaybettiğini duyurdu
09:56 15.05.2022 (güncellendi: 10:18 15.05.2022) Abone ol
Spor hocası Sam Ashgari ile nişanlanan dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, önceki haftalarda hamile olduğunu duyurmuştu. Spears, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla bebeğini kaybettiğini açıkladı.
Hamileliğini 12 Nisan'da duyuran Britney Spears ve nişanlısı Sam Ashgari, yaptıkları ortak bir paylaşımla bebeklerini kaybettiğini duyurdu.
Ünlü isimin gönderisinde, şu ifadeler yer aldı:
"Mucize bebeğimizi hamileliğin erken döneminde kaybettiğimizi derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Bu, her ebeveyn için yıkıcı bir zaman. Belki de hamileliğim ilerleyene kadar bunu duyurmak için beklemeliydik, ancak iyi haberi paylaşmak için fazlasıyla heyecanlıydık. Birbirimize olan sevgimiz biz gücümüz ve ailemizi büyütmek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Tüm desteğiniz için minnettarız. Bu zorlu süreçte sizlerden mahremiyet rica ediyoruz."
Başta ünlü isimler olmak üzere birçok takipçisinden destek mesajları alan Spears'a, nişanlısı da "Yakında bir mucizemiz olacak" sözleriyle yorum yaptı.
Paris Hilton da yakın arkadaşını yalnız bırakmayarak, "Kaybın için çok üzgünüm. Senin için her zaman buradayım, seni çok seviyorum" sözleriyle şarkıcıya destek verdi.
Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Britney Spears'ın serveti ve hayatının diğer alanları yaklaşık 13 yıldır babası tarafından yönetiliyordu. Britney Spears, hayatı hakkındaki kararların vasinin elinde olması nedeniyle, Sam Ashgari ile evlenmesinin ve yeniden çocuk sahibi olmasının engellendiğini söylemişti.
Mahkeme tarafından kızına vasilik yapması için atanan Jamie Spears, geçtiğimiz ağustos ayında bu görevden çekilmek için mahkemeye başvurmuştu.
Beş ay önce Los Angeles'ta görülen davada Britney Spears'ın vasiliğin sonlandırılması talebi, yargıç tarafından kabul görülmüştü. Baba Jamie Spears'ın vasiliği, 30 dakika süren kısa bir duruşmanın ardından resmen bitmişti.
Babası Jamie Spears'a karşı 13 yıldır verdiği vasilik mücadelesini kazanan Britney Spears, yaklaşık 5 yıldır sevgilisi Sam Asghari ile aşk yaşıyordu.
Daha önce Britney Spears ile sanatçının 2016 yılında piyasaya sürülen şarkısı 'Slumber Party'in klibinde tanıştıklarını ifade eden Sam Asghari, ilişkisini bir sonraki noktaya taşımak istediğini de daha önce dile getirmişti.
Asghari, konuyla ilgili, "Baba olmamda bir sakınca yok. Genç bir baba olmak istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Tüm bunların arından nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan çiftten müjdeli haber, geçtiğimiz ay gelmişti.
Dansçı Kevin Federline ile birlikteliğinden 2 çocuk sahibi olan Britney Spears, hamile olduğunu duyurmuştu. Spears, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, nişanlısından ilk bebeğini beklediğini ifade etmiş ve takipçileri, anne olmaya hazırlanan ünlü şarkıcıya tebrik mesajları yağdırmıştı.
28 yaşındaki Asghari de haberi, "Babalık her zaman dört gözle beklediğim ve hafife almadığım bir şey. Bu yapacağım en önemli iş!" ifadeleriyle Instagram hesabından duyurmuştu.