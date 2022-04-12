https://tr.sputniknews.com/20220412/britney-spears-ucuncu-cocuguna-hamile-oldugunu-acikladi-1055494225.html

Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı

Britney Spears üçüncü çocuğuna hamile olduğunu açıkladı

Ünlü pop yıldızı Britney Spears, uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Sam Asghari ile bebek beklediklerini sosyal medya hesabından duyurdu. 12.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-12T13:22+0300

2022-04-12T13:22+0300

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britney spears

yaşam

hamile

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Son dönemde babasıyla yaşadığı hukuki süreçle gündeme gelen pop müziğin ünlü ismi Britney Spears, sosyal medya hesabından hayranlarını sevindiren bir haber paylaştı.40 yaşındaki şarkıcı, 28 yaşındaki nişanlısı Sam Asghari ile bebek beklediklerini açıkladı.Nişanlısıyla çıktığı tatil esnasında kilo aldığını fark eden Spears, ilk başta yediklerinden dolayı karnının şiştiğini düşünse de hamilelik testi yaparak gerçekten hamile olduğunu öğrendi.Paylaşımında Asghari için ‘eşim’ ifadesini kullanan yıldız, evlilik söylentilerini artırdı.Spears’ın Kevin Federline ile evliliğinden Sean (16) ve Jaden (15) adında iki çocuğu bulunuyor.Geçen yıl babasının vasiliği altında iken tüm özgürlüklerinin kısıtlandığını paylaşan yıldız, çocuk sahibi olmasına dahi izin verilmediğini paylaşmıştı. Babasının vasiliği altında geçen 14 yıl sonra Spears, 2021 kasım ayında hem maddi hem de manevi özgürlüğüne kavuştu.Babasına karşı verdiği yasal mücadeleler sonrası artık daha pozitif bir ruh hali içinde olduğunu belirten şarkıcı, hayatını konu olacak bir kitap yazıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220222/britneyden-15-milyon-dolarlik-rekor-anlasma-14-yil-baba-vasiliginden-neler-cektigini-anlatacak--1054115927.html

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britney spears, hamile