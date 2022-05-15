https://tr.sputniknews.com/20220515/istanbul-valisi-yerlikaya-canakkale-koprusunden-motosikletle-gecti-1056382025.html
İstanbul Valisi Yerlikaya, Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
İstanbul Valisi Yerlikaya, Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
İstanbul Valisi Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T11:30+0300
2022-05-15T11:30+0300
2022-05-15T11:55+0300
ali yerlikaya
türkiye
1915 çanakkale köprüsü
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti.Motosiklet tutkunu Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah" notuyla paylaştı.
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ali yerlikaya, 1915 çanakkale köprüsü
İstanbul Valisi Yerlikaya, Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
11:30 15.05.2022 (güncellendi: 11:55 15.05.2022) Abone ol
İstanbul Valisi Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti.
Motosiklet tutkunu Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah" notuyla paylaştı.