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İstanbul Valisi Yerlikaya, Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
İstanbul Valisi Yerlikaya, Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti
İstanbul Valisi Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
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ali yerlikaya
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti.Motosiklet tutkunu Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah" notuyla paylaştı.
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ali yerlikaya, 1915 çanakkale köprüsü

İstanbul Valisi Yerlikaya, Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti

11:30 15.05.2022 (güncellendi: 11:55 15.05.2022)
© DHAAli Yerlikaya
Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© DHA
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İstanbul Valisi Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti.
Motosiklet tutkunu Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından, "1915 Çanakkale Köprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah" notuyla paylaştı.
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