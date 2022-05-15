https://tr.sputniknews.com/20220515/istanbulda-anneleri-bosanan-ikiz-kardesi-sopayla-doven-amcalar-yakalandi-1056384362.html
İstanbul'da anneleri boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı
İstanbul'da anneleri boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı
Kağıthane’de anne ve babaları boşanan ikiz kardeşler, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü. Dayak anları kameraya saniye saniye yansırken... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T13:27+0300
2022-05-15T13:27+0300
2022-05-15T13:31+0300
kağıthane
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boşanma
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Kağıthane’de ilçede yaşayan Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu süreçte ikilinin ikiz çocukları olan 17 yaşındaki Emirhan K. ve Bedirhan K. iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine hak vererek destekte bulundu. Bu sebeple iki çocuklar amcaları tarafından tehdit edilmeye başlandı.İkiz kardeşler evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. ve Fırat K. tarafından araçla yolları kesildi. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü. Sesleri duyan çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık verdi. Şahıslar daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövülerek kollarından ve bacaklarından yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp anları kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri saldırgan amcaları yakaladı.
https://tr.sputniknews.com/20220503/futbolcu-veysel-sarinin-kardesi-saban-saridan-kiraciya-meydan-dayagi-1056036877.html
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İstanbul'da anneleri boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı
13:27 15.05.2022 (güncellendi: 13:31 15.05.2022) Abone ol
Kağıthane’de anne ve babaları boşanan ikiz kardeşler, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü. Dayak anları kameraya saniye saniye yansırken, Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri saldırgan amcaları yakalayarak gözaltına aldı.
Kağıthane’de ilçede yaşayan Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu süreçte ikilinin ikiz çocukları olan 17 yaşındaki Emirhan K. ve Bedirhan K. iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine hak vererek destekte bulundu. Bu sebeple iki çocuklar amcaları tarafından tehdit edilmeye başlandı.
İkiz kardeşler evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. ve Fırat K. tarafından araçla yolları kesildi. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü.
Sesleri duyan çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık verdi. Şahıslar daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dövülerek kollarından ve bacaklarından yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp anları kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri saldırgan amcaları yakaladı.