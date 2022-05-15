https://tr.sputniknews.com/20220515/istanbulda-anneleri-bosanan-ikiz-kardesi-sopayla-doven-amcalar-yakalandi-1056384362.html

İstanbul'da anneleri boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı

İstanbul'da anneleri boşanan ikiz kardeşi sopayla döven amcalar yakalandı

Kağıthane’de anne ve babaları boşanan ikiz kardeşler, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü. Dayak anları kameraya saniye saniye yansırken... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T13:27+0300

2022-05-15T13:27+0300

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kağıthane

türkiye

dayak

boşanma

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Kağıthane’de ilçede yaşayan Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K. bir süre önce boşanmaya karar verdi. Bu süreçte ikilinin ikiz çocukları olan 17 yaşındaki Emirhan K. ve Bedirhan K. iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine hak vererek destekte bulundu. Bu sebeple iki çocuklar amcaları tarafından tehdit edilmeye başlandı.İkiz kardeşler evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. ve Fırat K. tarafından araçla yolları kesildi. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü. Sesleri duyan çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık verdi. Şahıslar daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövülerek kollarından ve bacaklarından yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp anları kameralara yansırken, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri saldırgan amcaları yakaladı.

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