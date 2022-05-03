https://tr.sputniknews.com/20220503/futbolcu-veysel-sarinin-kardesi-saban-saridan-kiraciya-meydan-dayagi-1056036877.html
Futbolcu Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'dan kiracıya meydan dayağı
Futbolcu Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'dan kiracıya meydan dayağı
Ünlü futbolcu Veysel Sarı’nın kardeşi Şaban Sarı’nın, kiracısı İlkem Onur Cengiz’i darp ettiği öne sürüldü. Cengiz, “Burnum kırıldı, kulağım patladı, tehdit... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T08:36+0300
2022-05-03T08:36+0300
2022-05-03T08:36+0300
yaşam
kiracı
futbolcu
veysel sarı
dayak
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İstanbul Beyoğlu'nda ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın babasına ait apartmanda 5 yıldır kiracı olan 33 yaşındaki İlkem Onur Cengiz, daireyi boşaltması için bir süredir baskı gördüğü Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'nın saldırısına uğradığını iddia etti.Aralarında Galatasaray'ın da olduğu birçok Süper Lig ekibinde forma giyen Veysel Sarı'nın babası Mehmet Sarı'ya ait apartmanda kiracı olan İlkem Onur Cengiz, iddiaya göre daireyi boşaltması için ünlü futbolcunun kardeşi Şaban Sarı'dan baskı görüyordu.Kapı ağzında saldırıSabah'a konuşan Cengiz, "Şaban Sarı, beni arayarak oturduğu daireyi apart kiralama şirketine kiraya vereceğini söyledi. Ben var olan sözleşmeme devam etmek istediğimi söyleyince de küfürler savurarak beni öldürmekle tehdit etti" dedi.Son olarak 1 Mayıs akşamı evinde misafir bulunduğu sırada sözleşme kapsamında kullanımı kendisine ait olan terastan sesler geldiğini fark etti. Sarı'nın terastaki eşyaları çıkarttığını ifade eden Cengiz, "Ne yaptıklarını sorduğumda 'Sana ne burası benim evim, sen bizim evimize mi çöküyorsun' diyerek karşılık verdiler" ifadelerini kullandı."Yanındakiyle birlikte bana saldırmaya başladılar. Kulağım patladı, burnum 3 yerden kırıldı. Daha sonra gittiler" şeklinde konuşan Cengiz, hayatından endişe ettiğini de vurguladı.
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kiracı, futbolcu, veysel sarı, dayak
Futbolcu Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'dan kiracıya meydan dayağı
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Ünlü futbolcu Veysel Sarı’nın kardeşi Şaban Sarı’nın, kiracısı İlkem Onur Cengiz’i darp ettiği öne sürüldü. Cengiz, “Burnum kırıldı, kulağım patladı, tehdit ediliyorum” dedi
İstanbul Beyoğlu'nda ünlü futbolcu Veysel Sarı'nın babasına ait apartmanda 5 yıldır kiracı olan 33 yaşındaki İlkem Onur Cengiz, daireyi boşaltması için bir süredir baskı gördüğü Veysel Sarı'nın kardeşi Şaban Sarı'nın saldırısına uğradığını iddia etti.
Aralarında Galatasaray'ın da olduğu birçok Süper Lig ekibinde forma giyen Veysel Sarı'nın babası Mehmet Sarı'ya ait apartmanda kiracı olan İlkem Onur Cengiz, iddiaya göre daireyi boşaltması için ünlü futbolcunun kardeşi Şaban Sarı'dan baskı görüyordu.
Kapı ağzında saldırı
Sabah'a konuşan Cengiz, "Şaban Sarı, beni arayarak oturduğu daireyi apart kiralama şirketine kiraya vereceğini söyledi. Ben var olan sözleşmeme devam etmek istediğimi söyleyince de küfürler savurarak beni öldürmekle tehdit etti" dedi.
Son olarak 1 Mayıs akşamı evinde misafir bulunduğu sırada sözleşme kapsamında kullanımı kendisine ait olan terastan sesler geldiğini fark etti. Sarı'nın terastaki eşyaları çıkarttığını ifade eden Cengiz, "Ne yaptıklarını sorduğumda 'Sana ne burası benim evim, sen bizim evimize mi çöküyorsun' diyerek karşılık verdiler" ifadelerini kullandı.
"Yanındakiyle birlikte bana saldırmaya başladılar. Kulağım patladı, burnum 3 yerden kırıldı. Daha sonra gittiler" şeklinde konuşan Cengiz, hayatından endişe ettiğini de vurguladı.