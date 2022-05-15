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İsveç Dışişleri Bakanı Linde: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz
İsveç Dışişleri Bakanı Linde: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
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Linde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirirken "Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.Aftonbladet gazetesinin haberine göre, ortada yanlış anlaşılmış bir durum olabileceğini savunan Linde, "PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz." dedi.Öte yandan Aftonbladet'e açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın çarşamba NATO üyeliğine müracaat edeceğini bildirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220514/disisleri-bakani-cavusoglu-isvec-ve-finlandiya-pkk-ve-ypgye-acik-bir-sekilde-destek-vermektedir-1056373858.html
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isveç, türkiye, pkk, ann linde, nato

İsveç Dışişleri Bakanı Linde: PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz

02:52 15.05.2022 (güncellendi: 03:13 15.05.2022)
© AFP 2022Ann Linde
Ann Linde - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© AFP 2022
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İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, PKK'nın terör örgütü olduğuna inandıklarını söyledi.
Linde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin yaptığı açıklamayı değerlendirirken "Avrupa Birliği gibi biz de PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Aftonbladet gazetesinin haberine göre, ortada yanlış anlaşılmış bir durum olabileceğini savunan Linde, "PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil, böyle bir algı oluştuysa bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Pazar günü Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz." dedi.
Öte yandan Aftonbladet'e açıklama yapan Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın çarşamba NATO üyeliğine müracaat edeceğini bildirdi.
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.05.2022
POLİTİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya, PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir
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