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https://tr.sputniknews.com/20220515/kayip-diye-arana-kiz-kardesler-bagajda-uyurken-bulundu-1056383448.html
Kayıp diye aranan kız kardeşler bagajda uyurken bulundu
Kayıp diye aranan kız kardeşler bagajda uyurken bulundu
Giresun'da kayıp ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat aranan iki kız kardeş, babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T12:34+0300
2022-05-15T12:37+0300
kayıp çocuklar
uyku
türkiye
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Giresun'un Dereli ilçesi Haydere köyündeki evlerinde gözden kaybolan Elifnaz (6) ve Züleyha Nefes'i (8) yaklaşık bir saat arayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince, AFAD gönüllüleri ile köylülerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasında jandarmanın iz takip köpekleri de kullanıldı.Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Elifnaz ve Züleyha kardeşler babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu.Durumları iyi olduğu öğrenilen iki kız kardeş sağlık kontrolü için Dereli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220513/kayip-olarak-araniyordu-ormanda-uyurken-bulundu-1056344224.html
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kayıp çocuklar, uyku

Kayıp diye aranan kız kardeşler bagajda uyurken bulundu

12:34 15.05.2022 (güncellendi: 12:37 15.05.2022)
© İHAGiresun'da kayıp ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat aranan iki kız kardeş
Giresun'da kayıp ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat aranan iki kız kardeş - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2022
© İHA
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Giresun'da kayıp ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat aranan iki kız kardeş, babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu.
Giresun'un Dereli ilçesi Haydere köyündeki evlerinde gözden kaybolan Elifnaz (6) ve Züleyha Nefes'i (8) yaklaşık bir saat arayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince, AFAD gönüllüleri ile köylülerin de katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmasında jandarmanın iz takip köpekleri de kullanıldı.
Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından Elifnaz ve Züleyha kardeşler babalarına ait hafif ticari aracın bagajında uyur vaziyette bulundu.

Durumları iyi olduğu öğrenilen iki kız kardeş sağlık kontrolü için Dereli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
TÜRKİYE
Kayıp olarak aranıyordu, ormanda uyurken bulundu
13 Mayıs, 14:47
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