https://tr.sputniknews.com/20220515/milli-guresci-riza-kayaalp-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1056387089.html

Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest bırakıldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest bırakıldı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta karıştığı kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 1 kişi hayatını kaybetti. Kayaalp, adli kontrol şartıyla serbest... 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T15:52+0300

2022-05-15T15:52+0300

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rıza kayaalp

türkiye

trafik kazası

serbest bırakma

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Yozgat'ta 1 kişinin hayatının kaybettiği trafik kazasına karıştıktan sonra gözaltına alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaza, dün akşam merkeze bağlı Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek’e arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı TIR çarptı. Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, bugün adliyeye sevk edildi. Kayaalp ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220515/milli-guresci-kayaalpin-karistigi-trafik-kazasinda-1-kisi-hayatini-kaybetti--1056377678.html

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rıza kayaalp, trafik kazası, serbest bırakma