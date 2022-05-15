https://tr.sputniknews.com/20220515/milli-guresci-riza-kayaalp-adli-kontrolle-serbest-birakildi-1056387089.html
Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest bırakıldı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest bırakıldı
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta karıştığı kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 1 kişi hayatını kaybetti. Kayaalp, adli kontrol şartıyla serbest... 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T15:52+0300
2022-05-15T15:52+0300
2022-05-15T16:05+0300
rıza kayaalp
türkiye
trafik kazası
serbest bırakma
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Yozgat'ta 1 kişinin hayatının kaybettiği trafik kazasına karıştıktan sonra gözaltına alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Kaza, dün akşam merkeze bağlı Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek’e arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı TIR çarptı. Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, bugün adliyeye sevk edildi. Kayaalp ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220515/milli-guresci-kayaalpin-karistigi-trafik-kazasinda-1-kisi-hayatini-kaybetti--1056377678.html
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rıza kayaalp, trafik kazası, serbest bırakma
Milli güreşçi Rıza Kayaalp adli kontrolle serbest bırakıldı
15:52 15.05.2022 (güncellendi: 16:05 15.05.2022) Abone ol
Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in Yozgat'ta karıştığı kazada, yolun karşısına geçmek isteyen 1 kişi hayatını kaybetti. Kayaalp, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yozgat'ta 1 kişinin hayatının kaybettiği trafik kazasına karıştıktan sonra gözaltına alınan Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaza, dün akşam merkeze bağlı Çalatlı köyü yakınlarında meydana geldi. Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek'e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek’e arkadan gelen Necmi Şahin yönetimindeki 29 AAG 870 plakalı TIR çarptı. Dolgunyürek, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından Kayaalp ve Şahin gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, bugün adliyeye sevk edildi. Kayaalp ve Şahin, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.