https://tr.sputniknews.com/20220515/ormanlik-alanda-kaybolan-100-kisilik-universiteli-ogrenci-grubu-bulundu-1056388971.html
Ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik üniversiteli öğrenci grubu bulundu
Ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik üniversiteli öğrenci grubu bulundu
Kırklareli’nde ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik öğrenci grubu jandarma ekiplerince bulundu. 15.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-15T17:36+0300
2022-05-15T17:36+0300
2022-05-15T17:36+0300
türkiye
kırklareli
orman
yürüyüş
üniversite
öğrenci
kayıp
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Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü temsilcisi 100 kişilik öğrenci grubu, Vize ilçesine bağlı Aksicim, Balkaya köyleri arasında doğa yürüyüşü yaptıkları esnada ormanlık alanda kaybolduklarını ihbar etti. İhbar üzerine bölgede araştırma yapana jandarma ekipleri öğrencileri Balkaya köyü yakınlarında buldu.Jandarma ekiplerinin yönlendirmesi ile öğrenciler yürüyüşlerine devam etti.
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kırklareli, orman, yürüyüş, üniversite, öğrenci, kayıp
Ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik üniversiteli öğrenci grubu bulundu
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Kırklareli’nde ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik öğrenci grubu jandarma ekiplerince bulundu.
Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü temsilcisi 100 kişilik öğrenci grubu, Vize ilçesine bağlı Aksicim, Balkaya köyleri arasında doğa yürüyüşü yaptıkları esnada ormanlık alanda kaybolduklarını ihbar etti.
İhbar üzerine bölgede araştırma yapana jandarma ekipleri öğrencileri Balkaya köyü yakınlarında buldu.
Jandarma ekiplerinin yönlendirmesi ile öğrenciler yürüyüşlerine devam etti.