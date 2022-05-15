https://tr.sputniknews.com/20220515/ormanlik-alanda-kaybolan-100-kisilik-universiteli-ogrenci-grubu-bulundu-1056388971.html

Ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik üniversiteli öğrenci grubu bulundu

Ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik üniversiteli öğrenci grubu bulundu

Kırklareli’nde ormanlık alanda kaybolan 100 kişilik öğrenci grubu jandarma ekiplerince bulundu. 15.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-15T17:36+0300

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türkiye

kırklareli

orman

yürüyüş

üniversite

öğrenci

kayıp

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Alınan bilgiye göre, Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü temsilcisi 100 kişilik öğrenci grubu, Vize ilçesine bağlı Aksicim, Balkaya köyleri arasında doğa yürüyüşü yaptıkları esnada ormanlık alanda kaybolduklarını ihbar etti. İhbar üzerine bölgede araştırma yapana jandarma ekipleri öğrencileri Balkaya köyü yakınlarında buldu.Jandarma ekiplerinin yönlendirmesi ile öğrenciler yürüyüşlerine devam etti.

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kırklareli, orman, yürüyüş, üniversite, öğrenci, kayıp