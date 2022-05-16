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AP’li vekilden NATO’nun birliğini sorgulayanlara ‘tecrit’ tehdidi
AP’li vekilden NATO’nun birliğini sorgulayanlara ‘tecrit’ tehdidi
Avrupa Parlamentosu’nun (AP) en büyük grubu Avrupa Halk Partisi’nin Başkanı Manfred Weber, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını engellemek için ‘makul’... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T19:41+0300
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nato
manfred weber
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Funke medya grubuna konuşan Weber, “NATO'nun birliğini sorgulayan herkes kendini topluluk içinde tecrit edecek. Her iki ülke de bunu istiyorsa bu, Finlandiya ve İsveç’in NATO’nun bir parçası demek, bu şüphesiz. Bunu geciktirmek veya engellemek için makul hiçbir neden yok” ifadesini kullandı.
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nato, manfred weber

AP’li vekilden NATO’nun birliğini sorgulayanlara ‘tecrit’ tehdidi

19:41 16.05.2022
© REUTERS / VINCENT KESSLERManfred Weber
Manfred Weber - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© REUTERS / VINCENT KESSLER
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Avrupa Parlamentosu’nun (AP) en büyük grubu Avrupa Halk Partisi’nin Başkanı Manfred Weber, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını engellemek için ‘makul’ hiçbir nedenin olmadığını savunarak ittifakın birliğini sorgulayanları ‘tecrit’ ile tehdit etti.
Funke medya grubuna konuşan Weber, “NATO'nun birliğini sorgulayan herkes kendini topluluk içinde tecrit edecek. Her iki ülke de bunu istiyorsa bu, Finlandiya ve İsveç’in NATO’nun bir parçası demek, bu şüphesiz. Bunu geciktirmek veya engellemek için makul hiçbir neden yok” ifadesini kullandı.
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