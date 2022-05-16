https://tr.sputniknews.com/20220516/apli-vekilden-natonun-birligini-sorgulayanlara-tecrit-tehdidi-1056418510.html

AP’li vekilden NATO’nun birliğini sorgulayanlara ‘tecrit’ tehdidi

AP’li vekilden NATO’nun birliğini sorgulayanlara ‘tecrit’ tehdidi

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) en büyük grubu Avrupa Halk Partisi’nin Başkanı Manfred Weber, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımını engellemek için ‘makul’... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T19:41+0300

2022-05-16T19:41+0300

2022-05-16T19:41+0300

nato

manfred weber

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Funke medya grubuna konuşan Weber, “NATO'nun birliğini sorgulayan herkes kendini topluluk içinde tecrit edecek. Her iki ülke de bunu istiyorsa bu, Finlandiya ve İsveç’in NATO’nun bir parçası demek, bu şüphesiz. Bunu geciktirmek veya engellemek için makul hiçbir neden yok” ifadesini kullandı.

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nato, manfred weber