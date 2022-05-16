https://tr.sputniknews.com/20220516/bakan-karaismailoglu-halkali-yeni-havalimani-metro-hatti-yuzde-78-tamamlandi-1056411169.html

Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-Yeni Havalimanı metro hattı yüzde 78 tamamlandı

Bakan Karaismailoğlu: Halkalı-Yeni Havalimanı metro hattı yüzde 78 tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Yeni Havalimanı’nı kent merkezine bağlayacak Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro hattında tünel... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T15:07+0300

2022-05-16T15:07+0300

2022-05-16T15:07+0300

türkiye

adil karaismailoğlu

havalimanı

istanbul havalimanı

halkalı

metro

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Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul’daki raylı sistem ağının 260 kilometre olduğunu anımsattı. Karaismailoğlu, yapımı devam eden projelerin tamamlanmasıyla bu rakamın 363 kilometreye yükseleceğini belirtip "İstanbul’da 7 ayrı hatta, 103 kilometrelik kent içi raylı sistem üzerinde gece gündüz çalışılıyor. Bu projelerden biri olan Halkalı-İstanbul Yeni Havalimanı metro projesinde tünel ile sondaj makinesi ile yapılan tünel açma çalışmaları tamamlandı. Projede 8 tünel sondaj makinesi 55 bin 720 metre tünel kazdı. Projemizde yüzde 78 ilerleme kaydettik. 31,5 kilometre olan metro hattının günlük taşıma kapasitesi 600 bin yolcu. Projenin tamamlanmasıyla seyahat süresi de Halkalı-İstanbul Havalimanı arasında 30 dakikaya inecek" dedi.7 istasyonun bulunduğu proje ile İstanbullulara konforlu, hızlı ve güvenli ulaşım imkanı sağlanacağına dikkat çeken Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220514/bakan-karaismailoglu-rize-artvin-havalimani-dunyaya-isik-tutan-olcekte-1056372643.html

türkiye

istanbul havalimanı

halkalı

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adil karaismailoğlu, havalimanı, istanbul havalimanı, halkalı, metro