https://tr.sputniknews.com/20220516/edirneye-film-ve-dizi-sektoru-icin-ediwood-platosu-kurulmasi-planlaniyor-1056410818.html

Edirne'ye film ve dizi sektörü için 'Ediwood' platosu kurulması planlanıyor

Edirne'ye film ve dizi sektörü için 'Ediwood' platosu kurulması planlanıyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kente dizi ve film sektörü için 'Ediwood' platosu kurulması için projelerin hazırlandığını belirterek, "Bu proje uygulanırsa Edirne... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T14:45+0300

2022-05-16T14:45+0300

2022-05-16T14:45+0300

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Batman Valiliğine atanan Canalp, yeni görev yerine gitmeden önce basın mensuplarıyla Valilik Toplantı Salonu'nda buluşarak, 3,5 yıl çalıştığı kentte yaptığı ve planladığı projeleri anlattı.Vali Canalp, kentte, kırsal kalkınmadan turizme, kültürden eğitime, ulaşımdan sağlığa pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.Uyguladıkları "Eğitimde Başarıyı Artırma Projesi"nin Türkiye'ye örnek olduğundan bahseden Canalp, "Okulun velilerle iletişimi nasıl, kaç projesi var, kaç etkinliğe katılmış, başarısı nedir? Bunları sürekli izlediğimiz bir proje. Bu projemiz Türkiye'de ilk bizim uyguladığımız bir projeydi, şu an değişik illerde de uygulanmaya başlandı." diye konuştu.Ulaşım alanında da pek çok proje uyguladıklarını ifade eden Canalp, Enez Gümrük Kapısı'nın bu kapsamda faaliyete geçirileceğini belirtti.Limanın inşaatının bittiğini duyuran Canalp "Üstyapı ihalesi yapılacak. Proje tadil edilerek hem küçük araç hem de tırların feribotlara yükleneceği bir proje haline geldi." bilgisini verdi.Kapıkule Sınır Kapısı'nda tır ve gurbetçi kuyruklarının bittiğini anlatan Canalp, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında da kuyrukların kısa süre sonra yapılacak tır parkları projeleriyle biteceğini vurguladı.Canalp, Edirne Hızlı Tren Projesi'nin Edirne etabının da yüzde 80'inin tamamlandığını kaydetti.Sınır güvenliği ve göçmen hareketliliğiYunanistan ve Bulgaristan sınırlarına paralel olarak sınır güvenlik yollarının yapımına başlandığını, 180 kilometrelik kara sınırının tamamına bu yolların yapılacağını belirten Canalp, bu yıl 50 kilometrelik yolun tamamlanacağına işaret etti.Edirne'de 597 metruk binanın da kent güvenliği nedeniyle yıkıldığını anlatan Canalp, "Edirne göçmen hareketliliği açısından en hareketli illerden olmasına rağmen yerleşik göçmen sayısı bakımından da nüfusa göre en az göçmenin bulunduğu kenttir." dedi.Ediwood ProjesiVali Canalp, planladığı projelerden birinin de film ve dizi sektörünün hizmetine sunmak istedikleri Ediwood platosu olduğunu bildirdi.Bu proje kapsamında İl Özel İdaresine 200 dönümlük arazi tahsisi yapıldığını ifade eden Canalp, şu değerlendirmede bulundu:Vali Canalp, yılda 3 gün güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı'nın yılın her günü turizm kaynaklı kullanılmasına yönelik çalışma yürütüldüğünü ve Kırkpınar Müzesi yapılacağını anlattı.Canalp basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi ve ardından il protokolü ile vedalaşma törenine geçti.

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