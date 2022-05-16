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Emine Bulut cinayetinde Yargıtay, sanık Fedai Varan'ın cezasını onadı
Emine Bulut cinayetinde Yargıtay, sanık Fedai Varan'ın cezasını onadı
Emine Bulut cinayetine ilişkin davada Yargıtay, temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, Bulut'un eski eşi Fedai Varan'a verilen cezanın onanmasına hükmetti. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T11:07+0300
2022-05-16T11:07+0300
türkiye
emine bulut
fedai varan
kırıkkale
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18 Ağustos 2019 tarihinde Emine Bulut, küçük kızının gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Bulut hastaneye kaldırılırken, “Ölmek istemiyorum” feryadıyla hafızalara kazınmıştı.Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçundan dava açtı. Ancak davaya bakan Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi “kasten öldürme” suçundan Varan’a müebbet hapis cezası verdi.Savcı da indirim istediKararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise “yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı” gerekçesiyle kararı onarken, BAM Savcısı mahkemenin kararını temyiz eden taraflar arasında yer aldı. BAM savcısı, temyiz başvurusunda sanık için iyi hal ve tahrik indirimi yapılmamasına itiraz etti.Yargıtay onadıKararın temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Daire 31 Mart tarihinde verdiği kararında haksız tahrik ve takdir indirim yapılması talebiyle yapılan itirazları reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.
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emine bulut, fedai varan, kırıkkale

Emine Bulut cinayetinde Yargıtay, sanık Fedai Varan'ın cezasını onadı

11:07 16.05.2022
© DHAFedai Varan
Fedai Varan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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Emine Bulut cinayetine ilişkin davada Yargıtay, temyiz incelemesini tamamladı. Yargıtay, Bulut'un eski eşi Fedai Varan'a verilen cezanın onanmasına hükmetti.
18 Ağustos 2019 tarihinde Emine Bulut, küçük kızının gözü önünde eski eşi Fedai Varan tarafından boğazından bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Bulut hastaneye kaldırılırken, “Ölmek istemiyorum” feryadıyla hafızalara kazınmıştı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Fedai Varan hakkında “tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme” suçundan dava açtı. Ancak davaya bakan Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi “kasten öldürme” suçundan Varan’a müebbet hapis cezası verdi.

Savcı da indirim istedi

Kararın istinaf incelemesini yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 2. Ceza Dairesi ise “yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık olmadığı” gerekçesiyle kararı onarken, BAM Savcısı mahkemenin kararını temyiz eden taraflar arasında yer aldı. BAM savcısı, temyiz başvurusunda sanık için iyi hal ve tahrik indirimi yapılmamasına itiraz etti.

Yargıtay onadı

Kararın temyiz incelemesi Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından yapıldı. Daire 31 Mart tarihinde verdiği kararında haksız tahrik ve takdir indirim yapılması talebiyle yapılan itirazları reddederek, hükmün onanmasına karar verdi.
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