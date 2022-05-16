https://tr.sputniknews.com/20220516/rusya-askeri-techizatimizin-finlandiya-sinirina-dogru-ilerledigi-gercegi-yansitmiyor-1056417114.html
Rusya: Askeri teçhizatımızın Finlandiya sınırına doğru ilerlediği gerçeği yansıtmıyor
Rusya: Askeri teçhizatımızın Finlandiya sınırına doğru ilerlediği gerçeği yansıtmıyor
Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi, Rus askeri teçhizatının Finlandiya sınırına doğru intikal ettirildiğine dair haberleri yalanladı. 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T18:38+0300
2022-05-16T18:38+0300
2022-05-16T18:38+0300
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Batı Askeri Bölge'den Sputnik'e yapılan açıklamada, Finlandiya sınırındaki Leningrad Bölgesi'nin Viborg kentinde bulunan askeri teçhizatın sınıra doğru ilerlediğine dair sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.Viborg kentinde konuşlu askeri teçhizat arasında İskender füze komplekslerinin bulunmadığının da altı çizildi.
https://tr.sputniknews.com/20220515/weber-turkiye-finlandiya-ve-isvecin-uyeligini-veto-ederse-nato-icinde-tecrit-edilir-1056389597.html
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Rusya: Askeri teçhizatımızın Finlandiya sınırına doğru ilerlediği gerçeği yansıtmıyor
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Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi, Rus askeri teçhizatının Finlandiya sınırına doğru intikal ettirildiğine dair haberleri yalanladı.
Batı Askeri Bölge'den Sputnik'e yapılan açıklamada, Finlandiya sınırındaki Leningrad Bölgesi'nin Viborg kentinde bulunan askeri teçhizatın sınıra doğru ilerlediğine dair sosyal medyada yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Viborg kentinde konuşlu askeri teçhizat arasında İskender füze komplekslerinin bulunmadığının da altı çizildi.