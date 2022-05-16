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'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı
'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı
Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanını tehdit ve şiddet uygulanarak ele geçirilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine Jandarma 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T02:31+0300
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türkiye
sarallar
sauna
siverek
operasyon
suç
organize suç örgütü
suç örgütü
istanbul
muğla
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' olarak bilinen 3 ayrı suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.DHA'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanlarının korku, tehdit ve cebir uygulanarak ele geçirmeye çalışıldığı istihbaratına ulaştı. Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde kamuoyunda 'Sarallar', 'Sauna' ve 'Siverek' grubu olarak bilinen suç örgütlerine operasyon düzenledi. Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'deki eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
türkiye
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sarallar, sauna, siverek, operasyon, suç, organize suç örgütü, suç örgütü, istanbul, muğla, ankara, denizli, fethiye

'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı

02:31 16.05.2022 (güncellendi: 02:40 16.05.2022)
© DHAMuğla'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' olarak bilinen 3 ayrı suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' olarak bilinen 3 ayrı suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 16.05.2022
© DHA
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Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanını tehdit ve şiddet uygulanarak ele geçirilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine Jandarma 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon yaptı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' olarak bilinen 3 ayrı suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanlarının korku, tehdit ve cebir uygulanarak ele geçirmeye çalışıldığı istihbaratına ulaştı.
Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde kamuoyunda 'Sarallar', 'Sauna' ve 'Siverek' grubu olarak bilinen suç örgütlerine operasyon düzenledi.
Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'deki eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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