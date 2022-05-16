https://tr.sputniknews.com/20220516/sarallar-siverek-ve-sauna-suc-orgutlerine-operasyon-33-gozalti-1056395593.html
'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı
'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı
Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanını tehdit ve şiddet uygulanarak ele geçirilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine Jandarma 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç... 16.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-16T02:31+0300
2022-05-16T02:31+0300
2022-05-16T02:40+0300
türkiye
sarallar
sauna
siverek
operasyon
suç
organize suç örgütü
suç örgütü
istanbul
muğla
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056395568_1:0:1999:1124_1920x0_80_0_0_e74a52ddccdf96ddc1fd1d26ec78f45b.jpg
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' olarak bilinen 3 ayrı suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.DHA'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanlarının korku, tehdit ve cebir uygulanarak ele geçirmeye çalışıldığı istihbaratına ulaştı. Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde kamuoyunda 'Sarallar', 'Sauna' ve 'Siverek' grubu olarak bilinen suç örgütlerine operasyon düzenledi. Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'deki eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
türkiye
siverek
istanbul
muğla
ankara
denizli
fethiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/10/1056395568_250:0:1749:1124_1920x0_80_0_0_908eb97898e68729fd85fc0a2ab51d2f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
sarallar, sauna, siverek, operasyon, suç, organize suç örgütü, suç örgütü, istanbul, muğla, ankara, denizli, fethiye
'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı
02:31 16.05.2022 (güncellendi: 02:40 16.05.2022) Abone ol
Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanını tehdit ve şiddet uygulanarak ele geçirilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine Jandarma 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon yaptı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' olarak bilinen 3 ayrı suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanlarının korku, tehdit ve cebir uygulanarak ele geçirmeye çalışıldığı istihbaratına ulaştı.
Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde kamuoyunda 'Sarallar', 'Sauna' ve 'Siverek' grubu olarak bilinen suç örgütlerine operasyon düzenledi.
Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'deki eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.