https://tr.sputniknews.com/20220516/sarallar-siverek-ve-sauna-suc-orgutlerine-operasyon-33-gozalti-1056395593.html

'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı

'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç örgütlerine operasyon: 33 gözaltı

Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanını tehdit ve şiddet uygulanarak ele geçirilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine Jandarma 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' suç... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T02:31+0300

2022-05-16T02:31+0300

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türkiye

sarallar

sauna

siverek

operasyon

suç

organize suç örgütü

suç örgütü

istanbul

muğla

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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki eğlence mekanlarını tehdit yoluyla ele geçirmeye çalışan, kamuoyunda 'Sarallar', 'Siverek' ve 'Sauna' olarak bilinen 3 ayrı suç örgütüne yönelik 4 ilde düzenlenen operasyonda 33 şüpheli, yakalanıp gözaltına alındı.DHA'nın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de bir otel ile eğlence mekanlarının korku, tehdit ve cebir uygulanarak ele geçirmeye çalışıldığı istihbaratına ulaştı. Harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde kamuoyunda 'Sarallar', 'Sauna' ve 'Siverek' grubu olarak bilinen suç örgütlerine operasyon düzenledi. Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli'deki eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 6 tabanca ile 1 av tüfeği ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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siverek

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muğla

ankara

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