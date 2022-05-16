https://tr.sputniknews.com/20220516/tanik-olarak-dinlenecekti-yazicioglunun-koruma-polisi-kazada-oldu-1056412303.html

Tanık olarak dinlenecekti: Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü

Tanık olarak dinlenecekti: Yazıcıoğlu'nun koruma polisi kazada öldü

Ankara'da, kendi otomobilinin altında kalan 49 yaşındaki polis memuru Erol Yıldız, hayatını kaybetti. Bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun... 16.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-16T15:45+0300

2022-05-16T15:45+0300

2022-05-16T15:45+0300

türkiye

muhsin yazıcıoğlu

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

ölüm

kaza

tanık

ankara

keçiören

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Kaza, saat 10.30 sıralarında Keçiören'in Ayvalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Meclis Koruma Daire Başkanlığı'nda görev yapan polis memuru Erol Yıldız'ın 06 KHA 35 plakalı otomobili çalışmadı. Bunun üzerine Yıldız, otomobilini iterek çalıştırmak istedi. Yıldız, bu sırada geri gelen aracın altında kaldı.Ağır yaralanan ve ambulansla Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erol Yıldız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Erol Yıldız, bir süre BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yakın korumalığını da yapmıştı. Yıldız, Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişinin ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulunup yardım ettikleri öne sürülen 19 kişinin yargılandığı Kahramanmaraş 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tanık olarak dinlenecek 3 korumadan biriydi. Yıldız, 23 Mayıs Pazartesi günü görülecek duruşmaya Ankara'dan SEGBİS ile katılacaktı.

https://tr.sputniknews.com/20220325/200-kisinin-ifadesi-alindi-yazicioglu-sorusturmasinda-bilirkisi-heyeti-calismalarini-tamamladi-1055035042.html

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muhsin yazıcıoğlu, bbp, büyük birlik partisi (bbp), ölüm, kaza, tanık, ankara, keçiören